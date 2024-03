Objawienie w "The Voice Kids". Ta dziewczynka śpiewa jak Christina Aguilera. Mamy wideo

To musiało boleć!

Nowa edycja show "The Voice Kids" rozkręciła się na dobrze. W tym sezonie do grona trenerów dołączyła Natasza Urbańska, która świetnie sprawdza się w tej roli i w pierwszych odcinkach zgarnęła Cleo oraz Tomsonowi i Baronowi sprzed nosa najlepsze głosy. Tak było i tym razem. Bo o tę dziewczynę zawalczy każdy z trenerów!

Mowa o 13-letniej Oli Antoniak, pochodzącej z niewielkiej miejscowości Przygody. Nastolatka szybko udowodniła, że mimo młodego wieku może pochwalić się niezwykłą barwą głosu, ogromną świadomością wokalną oraz lekkością, z jaką potrafi wydobywać nawet najtrudniejsze dźwięki. Swoje umiejętności w najlepszym wydaniu Ola zaprezentowała w utworze „Hurt” Christiny Aguilery, który uznawany jest za jeden z najtrudniejszych do wykonania. I choć problemy z wyśpiewaniem wspomnianego przeboju miewają starsze i bardziej doświadczone piosenkarki, Ola wykonała go w sposób, który zaskoczył zarówno trenerów, jak i zgromadzoną w studiu publiczność, co już teraz możecie zobaczyć w naszym wideo.

- W jej głosie mieści się tyle kolorów, ma niesamowitą skalę i lekkość z jaką śpiewa, mocne wysokie dźwięki - to jest talent, z tym się rodzisz. Możesz się tego uczyć, tyle że zajmie ci to całe życie - mówi o Oli Antoniak trenerka programu Natasza Urbańska.

Występ 13-latki przywodzi na myśl początki kariery Christiny Aguilery, która swoje pierwsze kroki w branży muzycznej również stawiała jako nastolatka. Amerykańska wokalistka w wieku 12 lat dołączyła do obsady popularnego w latach 90. programu rozrywkowego "Klub Myszki Miki", gdzie prezentowała swój wokalny talent. Program rozbudził zainteresowanie jej osobą w mediach, co stało się jednym z filarów jej międzynarodowej, trwającej do dziś kariery.

Czy taka przyszłość czeka też uczestniczkę "The Voice Kids"? Czas pokaże…

Zobaczcie występ tej młodej zdolniachy w naszym wideo.

Polska Christina Aguilera w "The Voice Kids"