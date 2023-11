Obrzydliwe plotki o ciąży uczestniczki "Rolnik szuka żony". TVP interweniuje

Andrzej Chyra nie do poznania. Co za charakteryzacja! Wszystko na potrzeby filmu "Kulej"

W internecie już pojawiają się plotki i domysły na temat uczestników obecnej edycji "Rolnik szuka żony". Według jednego z anonimowych donosów, żadnej parze nie uda się stworzyć trwałego związku. Artur Przybysz miał rzucić Sarę, która wyprostowała swoje bujne loki, Waldemar Gilas miał dostać kosza od Ewy Kryzy, a Agnieszka Kwiatkowska po odesłaniu do domu kandydatów na męża miała nawiązać bliższą relację z osobą poza programem. Podobno także Anna Derbiszewska dalej spotyka się z Kubą, do którego miała mieszane uczucia.

Plotki o tych uczestnikach "Rolnik szuka żony" to jednak nic w porównaniu do doniesień o Nicoli i jej domniemanej ciąży. Materiały medialne sugerujące odmienny stan wybranki Darka mocna zdenerwowały produkcję hitu TVP1, że ta postanowiła interweniować.

- Dzień dobry Kochani! W odpowiedzi na Wasze pytania dotyczące Nicoli pamiętajcie, żeby nie wierzyć we wszystko, co wyczytacie w sieci, czy znajdziecie w internetowych grupach podawane przez anonimowych informatorów o - delikatnie mówiąc - luźnym stosunku do prawdy. Informacje zawarte w tym artykule, które dotyczą bezpośrednio Nicoli, nie są prawdą.Prawdą jest jednak, że siostra Nicoli ukończyła właśnie studia wyższe i tego jej serdecznie gratulujemy! I pamiętajcie! Plotki może nie pozostawiają bąbli, ale to nie znaczy, że nie ranią - czytamy w komunikacie na Rolnik szuka żony TVP na Instagramie.