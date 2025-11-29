Od męża aktorki do influencera? Maciej Pela robi furorę na imprezie w centrum Warszawy

Warszawskie Złote Tarasy zamieniły się w prawdziwą mekkę celebrytów. Oficjalne otwarcie nowego salonu optycznego Alensa przyciągnęło tłum gwiazd, influencerów i fotoreporterów. Największe zainteresowanie wzbudził jednak Maciej Pela, były mąż Agnieszka Kaczorowska, który coraz śmielej zaznacza swoją obecność w świecie show-biznesu.

Czwartkowy wieczór w centrum Warszawy upłynął pod znakiem mody, stylu i znanych nazwisk. Oficjalne otwarcie salonu Alensa przyciągnęło uwagę nie tylko klientów zainteresowanych nowoczesnymi okularami, lecz także osób, które na co dzień śledzą życie celebrytów. Na ściance błyszczały flesze, a zaproszeni goście chętnie pozowali do zdjęć, tworząc atmosferę niemal jak z gali rozdania jakiś znaczących nagród!

Maciej Pela na imprezie dla celebrytów w centrum Warszawy

Nowy salon przyciągał uwagę eleganckim wnętrzem, nowoczesnym designem i obietnicą kompleksowej opieki optycznej. Wśród zaproszonych nie zabrakło znanych twarzy z mediów, internetu i telewizji. Najwięcej emocji wzbudziła jednak obecność Macieja Peli. Były ukochany Agnieszki Kaczorowskiej pojawił się w świetnym nastroju, chętnie rozmawiał z gośćmi i pozował fotoreporterom.

Coraz wyraźniej widać, że Pela nie zamierza pozostawać jedynie "byłym mężem znanej gwiazdy". Jego aktywność w mediach społecznościowych systematycznie rośnie, a on sam coraz częściej pojawia się na branżowych wydarzeniach. Można domyślać się, że aspiruje do roli influencera i chce budować własną markę w sieci - niezależną od głośnej relacji z przeszłości.

Uwagę zwracał także fakt, że Pela swobodnie poruszał się w towarzystwie znanych twarzy, jakby od dawna był częścią tego świata. Jego modna stylizacja i pewność siebie tylko podsyciły komentarze, że to dopiero początek jego nowej drogi w show-biznesie. Ciekawe czym nas jeszcze zaskoczy!

