Odmieniona Małgorzata Tomaszewska bryluje w "Dzień Dobry TVN". Plotki o niej nie pozostawiają złudzeń

W ten weekend Małgorzata Tomaszewska po raz kolejny gościła w studiu "DDTVN". Co ciekawe, nie po to, by wypowiedzieć się na jakiś wskazany temat, a po to, by opowiadać o sobie, macierzyństwie i zmianach, jakie zaszły w jej życiu. Została przedstawiona jako "mama na pełnych obrotach".

- Moje życie zmieniło się diametralnie. Moje drugie dziecko oduczyło mnie perfekcjonizmu. Tego złego. Zrozumiałam, że nie muszę być idealna - powiedziała Małgorzata Tomaszewska. - Przewartościowałam życie. Wiele się wydarzyło w minionym roku - nie tylko, jeśli chodzi o życie prywatne, ale również zawodowe. I to mnie nauczyło, że to, co najważniejsze, mamy w domu, mamy w rodzinie. Jeśli tej rodziny nie ma, nie mamy stabilnego fundamentu, to dalej nic nie zbudujemy - opowiedziała.

Tym, że jestem w stanie wyciągnąć jak najwięcej z czasu z moimi dziećmi. Ten czas to nie jest tylko wykonanie obowiązków. Cieszę się z tego, że moje dziecko uśmiechnęło się czy kichnęło w zabawny sposób. Bardzo dużo czerpię z tej chwili. Wcześniej to wszystko było gdzieś tam w biegu. Oczywiście, dzieci wszystko miały, a ja starałam się wszystko pogodzić. Ale teraz cieszę się macierzyństwem, a mam wrażenie, że przy pierwszym dziecku trochę to było zabiegane. Chciałam się dobrze czuć jako mama, a zapomniałam o tym, że to ja wiem najlepiej, jaką dobrą mamą mogę być i co to znaczy być dobrą mamą

- powiedziała gwiazda.

Małgorzata Tomaszewska wraca do telewizji

Małgorzata Tomaszewska jest już gotowa na powrót do pracy. W Telewizji Polskiej sprawdziła się jako gospodyni porannego programu, prowadziła też serię "The Voice" oraz wielkie koncerty i festiwale stacji. Nowi pracodawcy mogą więc skorzystać z jej doświadczenia na wielu polach, choć najczęściej mówi się o programie lifestylowym, który mogłaby poprowadzić Małgosia.

A do tego gołym okiem widać, że Tomaszewska wygląda świetnie. Podczas wizyty w "Dzień dobry TVN" pokazała się w nowym kolorze włosów. Na słońcu jej blond fryzura nabrała rudej barwy, co dodało prezenterce charakteru.

