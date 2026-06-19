Odnaleziono zaginiony skarb The Beatles! Przez dekady myślano, że przepadł na zawsze

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-19 13:36

To jedno z najważniejszych muzycznych odkryć ostatnich lat. Kultowy materiał wideo z występem The Beatles w programie "Top Of The Pops", który odbył się w 1964, został odnaleziony! Unikalny zapis przetrwał w prywatnych rękach. Teraz taśma przechodzi pilną rekonstrukcję.

Czarno-białe zdjęcie legendarnej grupy The Beatles z 1964 roku; w górnym rzędzie Ringo Starr i John Lennon, w dolnym Paul McCartney i George Harrison. Dowiedz się więcej o odnalezionym nagraniu na naszym portalu.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Odnaleziono zaginiony skarb The Beatles! Przez dekady myślano, że przepadł raz na zawsze

Przez całe dekady sądzono, że zapis występu formacji The Beatles w programie Top Of The Pops z 1964 roku bezpowrotnie utracono. Nic dziwnego. W latach 60. brytyjska stacja BBC rutynowo czyściła i nadpisywała taśmy magnetofonowe z najpopularniejszymi programami, by oszczędzać na materiałach. W ten właśnie sposób zniszczono setki odcinków tego kultowego programu. 

Po ponad 60 latach odnaleziono jednak zapis tego występu! To absolutny cud i potężna sensacja, która zelektryzowała miliony fanów The Beatles na całym świecie. 

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Grupa zajmująca się rekonstrukcją filmową, Film Is Fabulous, ogłosiła, że weszła w posiadanie oryginalnego, 35-milimetrowego negatywu BBC z zapisem występu grupy. To znalezisko przekazała im rodzina zmarłego przedstawiciela branży filmowej. 

Na taśmie widać nie tylko sam występ Beatlesów, ale także chaos panujący w studiu czy pracę techników i pań od makijażu. 

Pierwszy utwór, "Can’t Buy Me Love", został nagrany w czterech podejściach, z czego dwa z nich przerwano w związku z problemami natury technicznej. W przerwach Beatlesi bezwstydnie żartowali i tańczyli dla własnej rozrywki, totalnie się nie przejmując! – przekazali przedstawiciele Film Is Fabulous

Z kolei przy nagrywaniu utworu You Can’t Do That doszło do zabawnej sytuacji. – Zrobiono dwa podejścia. Podczas drugiego z nich John Lennon zrobił niesamowicie śmieszną minę prosto do obiektywu, gdy operator zrobił na niego duży najazd. To fantastyczny, zabawny fragment historii The Beatles – relacjonują członkowie wspomnianej grupy. 

Odnaleziona taśma przechodzi obecnie pilną rekonstrukcję. Założenie jest takie, żeby zrobić wszystko, aby w przyszłości całość mogła trafić do szerszej publiczności. Pozostaje więc tylko czekać na dalsze szczegóły w tym temacie. 

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THE BEATLES