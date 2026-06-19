Odnaleziono zaginiony skarb The Beatles! Przez dekady myślano, że przepadł na zawsze

Odnaleziono zaginiony skarb The Beatles! Przez dekady myślano, że przepadł raz na zawsze
Przez całe dekady sądzono, że zapis występu formacji The Beatles w programie Top Of The Pops z 1964 roku bezpowrotnie utracono. Nic dziwnego. W latach 60. brytyjska stacja BBC rutynowo czyściła i nadpisywała taśmy magnetofonowe z najpopularniejszymi programami, by oszczędzać na materiałach. W ten właśnie sposób zniszczono setki odcinków tego kultowego programu.
Po ponad 60 latach odnaleziono jednak zapis tego występu! To absolutny cud i potężna sensacja, która zelektryzowała miliony fanów The Beatles na całym świecie.
Grupa zajmująca się rekonstrukcją filmową, Film Is Fabulous, ogłosiła, że weszła w posiadanie oryginalnego, 35-milimetrowego negatywu BBC z zapisem występu grupy. To znalezisko przekazała im rodzina zmarłego przedstawiciela branży filmowej.
Na taśmie widać nie tylko sam występ Beatlesów, ale także chaos panujący w studiu czy pracę techników i pań od makijażu.
– Pierwszy utwór, "Can’t Buy Me Love", został nagrany w czterech podejściach, z czego dwa z nich przerwano w związku z problemami natury technicznej. W przerwach Beatlesi bezwstydnie żartowali i tańczyli dla własnej rozrywki, totalnie się nie przejmując! – przekazali przedstawiciele Film Is Fabulous.
Z kolei przy nagrywaniu utworu You Can’t Do That doszło do zabawnej sytuacji. – Zrobiono dwa podejścia. Podczas drugiego z nich John Lennon zrobił niesamowicie śmieszną minę prosto do obiektywu, gdy operator zrobił na niego duży najazd. To fantastyczny, zabawny fragment historii The Beatles – relacjonują członkowie wspomnianej grupy.
Odnaleziona taśma przechodzi obecnie pilną rekonstrukcję. Założenie jest takie, żeby zrobić wszystko, aby w przyszłości całość mogła trafić do szerszej publiczności. Pozostaje więc tylko czekać na dalsze szczegóły w tym temacie.