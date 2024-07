Odsłonięto pomnik Marii Koterbskiej w jej rodzinnym mieście. Nie obyło się bez skandalu

Maria Koterbska zdobyła popularność w latach 50. i 60. XX wieku. Była jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej tamtych lat. Słynęła z charakterystycznego głosu i wyjątkowego wdzięku scenicznego. Nazywana była królową polskiego swingu, ale jej repertuar obejmował różnorodne gatunki muzyczne, od jazzu po piosenkę rozrywkową. Najbardziej znane utwory Marii Koterbskiej to między innymi "Serduszko puka w rytmie cha-cha", "Karuzela", "Augustowskie noce" i "Parasolki". Wiele z jej piosenek stało się przebojami, które do dziś są popularne i rozpoznawane. Jej wkład w polską kulturę muzyczną jest niezaprzeczalny, a jej piosenki pozostają ważnym elementem polskiego dziedzictwa muzycznego. Urodziła się 13 lipca 1924 roku w Bielsku-Białej i zmarła 18 stycznia 2021 roku.

Zobacz też: Niezwykły mural z podobizną Marii Koterbskiej w centrum Wrocławia. Jak Wam się podoba?

Fala krytyki po odsłonięciu pomnika Marii Koterbskiej

W setną rocznicę urodzin Marii Koterbskiej w jej rodzinnym mieście odsłonięto pomnik artystki. Pomysł upamiętnienia gwiazdy w ten sposób od początku budził pewne kontrowersje wśród bielszczan. Głosy krytyki nasiliły się, gdy został zrealizowany. "Z całym szacunkiem dla niekwestionowanego talentu dłuta autorki dzieła - piękna rzeźba, ale wizualnie nijak nie kojarzy mi się z Koterbską. A jestem niemłodą, rdzenną mieszkanką miasta.", "Niestety wypada nieco karykaturalnie.", "Pomysł świetlny......pomnik brzydki. Może się przyzwyczaimy. Taki jest jakiś, jakby materiału zabrakło i bez tej aury Pani Marii" - to tylko przykłady łagodniejszych komentarzy. Nie wszyscy jednak zdobyli się na taką powściągliwość. Ktoś napisał nawet, że posąg wygląda tak, jakby był rzeźbiony widelcem.

Zobacz tez: Tak wyglądały ostatnie chwile życia Marii Koterbskiej. Syn wyznaje: Mama walczyła do końca

Urząd miasta odpowiada na krytykę: "Skoro zadowolony jest syn Pani Marii, to my tym bardziej"

Władze Bielska-Białej, poproszone o komentarz przez portal bielsko.biala.pl postanowiły odpowiedzieć na tę krytykę. - Przede wszystkim należy podkreślić, że autorka pomnika była w stałym kontakcie z synem Marii Koterbskiej - Romanem Franklem, który w pełni zaakceptował jego ostateczny kształt, a dla nas to właśnie opina rodziny była i jest w tej sprawie najważniejsza. I to jest nasz komentarz do krytyki, która pojawiła się w sieci po odsłonięciu pomnika. A czy jesteśmy zadowoleni z pracy Lidii Sztwiertni? Skoro zadowolony jest syn Pani Marii, to my tym bardziej. Co zaś do naszej oceny krytycznych komentarzy, to w myśl starej łacińskiej sentencji, że o gustach się nie dyskutuje, nie będziemy nikomu odbierać prawa do wyrażania opinii na temat pomnika - wyjaśnił przedstawiciel magistratu.

A Wy co sądzicie o pracy rzeźbiarki? Czy posąg przypomina Marię Koterbską, czy też należy go poprawić? Dajcie znać w sondzie poniżej!

Zobacz też: Maria Koterbska była inwigilowana przez SB. Puszczono plotkę o jej romansie z Połomskim

Zobacz w galerii zdjęcia pomnika Marii Koterbskiej

Sonda Co sądzisz o pomniku Marii Koterbskiej? Bardzo mi się podoba, nie wiem o co to całe zamieszanie. Nie podoba mi się, posąg nie przypomina artystki. Nie mam zdania.