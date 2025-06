Ogromne problemy festiwalu Podsiadły. Ludzie go masakrują! Muzyk przepraszał ze sceny

Inauguracja festiwalu "Zorza" miała miejsce 6 czerwca w Poznaniu. Na scenie wystąpili m.in. Kaśka Sochacka i Paulina Przybysz. Niestety chaos organizacyjny skutecznie odebrał uczestnikom radość z wydarzenia. Drugi dzień festiwalu nie przyniósł poprawy...

Festiwal "Zorza" Dawida Podsiadły był podzielony na kilka scen, a bilety – do tanich nie należały (267,50 zł za jeden dzień, 482 zł za dwa). Wśród najczęściej wskazywanych problemów znalazły się niedziałające terminale, brak możliwości płacenia gotówką oraz utrudniony dostęp do sieci telefonicznej. Gwałtowne opady deszczu zamieniły teren w grzęzawisko, a wśród publiki zaczęły krążyć pytania, czy impreza powinna się w ogóle odbyć.

Organizatorzy wydali oficjalne oświadczenie, w którym nie kryli, że wydarzenie przerosło ich pod względem logistycznym:

To był niesamowity pierwszy raz. Ale, jak to bywa z pierwszymi razami, nie wszystko zawsze jest magicznie. Wczoraj po stronie organizacyjnej nie wszystko się udało tak, jak byśmy sobie to wymarzyli i jak Wy oczekiwaliście od nas. Zorza to zjawisko naturalne i właśnie natura wystawiła nas wczoraj na ciężką próbę.