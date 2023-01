Ohme o filmach dla dorosłych. Odważne wyznanie: "Lubię, jak..."

"No, Boże, co mam powiedzieć?"

Małgorzata Ohme od 2019 roku sprawdza się w roli prowadzącej "Dzień dobry TVN", gdzie współtworzy ekranowy duet z Filipem Chajzerem. Z wykształcenia jest ona psycholożką, zaś z zawodu - dziennikarką oraz prezenterką. Występowała w programach śniadaniowych w roli eksperta od rodzinnych relacji, była jurorką w show "Aplauz, aplauz!" oraz prezenterką programów "Okiem Ohme" i "Życie od kuchni".

Prywatnie Małgorzata Ohme jest mamą dwójki dzieci, Jerzego i Klary, których ojcem jest jej były mąż - Rafał Ohme. Obecny partner prowadzącej "DDTVN" to Rafał Jakóbek.

Małgorzata Ohme o rozstaniu z mężem i filmach dla dorosłych. Zaskakujące słowa

Podczas rozmowy z Żurnalistą Ohme opowiedziała o swoich życiowych doświadczeniach. Jak wyznała, od zawsze była ona grzeczną córką, która ominęła etap buntu. - Jak się rozstałam, to był czas eksperymentów, poznawania się - wspominała.

- Jak się rozstałam z Rafałem, w pierwszy wieczór nie wiedziałam, kim jestem, myślałam, że straciłam tożsamość. Jeśli ktoś jest też dla ciebie mentorem, to czujesz, jakbyś tracił tożsamość - opowiadała Żurnaliście Małgorzata Ohme.

Prowadząca "DDTVN" przełamała także tabu i bez ogródek wyjawiła swoją opinię na temat oglądania filmów dla dorosłych.

- Ja na przykład lubię, jak ludzie oglądają sobie razem porno. Ze sobą, tak? Się często pytam, jakie lubią. Co jakby... To jest ciekawe, ludzie oglądają różne rzeczy. Ludzi pobudzają różne rzeczy. A ile jest samotnych ludzi, którzy to oglądają i się zaspokajają w ten sposób i... dlaczego by mieli tego nie robić? - mówiła Żurnaliście Małgorzata Ohme.

- Czy jak ja bym zobaczyła mojego syna, że ogląda... Daj spokój, no w ogóle weź - opowiadała we fragmencie wywiadu, który pojawił się na Instagramie.