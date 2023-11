Maciej Friedek był gwiazdą W11. Ożenił się z córką słynnego ojca i przepadł! Co dziś robi słynny policjant?

Joanna Opozda ma nie najlepszy czas. Nie dość, że walczy z Antkiem Królikowskim o alimenty i niedługo czeka ją rozprawa rozwodowa, to właśnie pozwał ją jej własny ojciec. Dariusz Opozda ma za złe córce, że ta nie pomogła mu gdy ten był w potrzebie. Mężczyzna uległ wypadkowi na motorze na Madagaskarze i potrzebował pieniędzy by wrócić do Polski. Nie mógł jednak liczyć na wsparcie rodziny. Ostatcznie udało mu się wrócić do Polski. Mężczyzna zamieszkał w Busku-Zdroju. Gdy jego żona Małgorzata w towarzystwie młodszej córki Aleksandry i Antka Królikowskiego chciała zabrać z budynku swoje rzeczy, ten wystrzelił z broni. "To była samoobrona przed bandyckim napadem. Ja wtedy byłem świeżo po amputacji kolana i piszczeli" - mówił wtedy mediom.

Ojciec chce odebrać Joannie Opoździe mieszkanie

Od tamtej pory minęły prawie dwa lata. Mimo to mężczyzna nadal czuje żal do Joanny. Jak poinformował ShowNews Opozda zamierza odebrać córce warte 1,3 miliona złotych mieszkanie, które jak twierdzi jej podarował. "Do sądu w Busku-Zdroju wpłynął pozew złożony przez ojca Joanny Opozdy, dotyczący odwołania darowizny. Pierwsza rozprawa odbędzie się w lipcu 2024 roku" - czytamy.

"Super Express" skontaktował się z mężczyzną. - Potwierdzam - odpowiedział na pytanie, czy to prawda, że zamierza odebrać córce mieszkanie. - Działania córki doprowadziły go do kalectwa - twierdzi w rozmowie z nami jego przyjaciel.

