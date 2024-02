Okropne, co znalazło się w środku pączka Klaudii Halejcio! Rozpętała się afera

Prezenter TVN oszalał?! Ogień w Dzień dobry TVN! To miał być dowcip. Paulina Krupińska wezwała Jezusa i Maryję!

Ikona telewizji PRL i lat 90. zdecydowała ws. powrotu do TVP! Mówi o milionie dolarów

Ale news o Roksanie Węgiel i jej narzeczonym! W walentynki przeżyją to pierwszy raz. "Będzie intymnie"

Klaudia Halejcio znana jest przede wszystkim z publikowania zabawnych filmików w internecie i związku z bogatym biznesmenem Oskarem Wojciechowskim, z którym mieszka w luksusowej willi, która kosztować miała 9 milionów złotych. Przed świętami Bożego Narodzenia aktorka wpadła w szał zakupów i wydała fortunę na... niedźwiedzie. Tym razem Klaudię Halejcio zainteresowały pączki, co szczególnie nie dziwi. W końcu był tłusty czwartek. Aktorka zrobiła sobie tour po cukierniach. W jednej spotkała ją niemiła sytuacja. Pączek kosztujący 11 złotych okazał się bowiem pusty w środku. Klaudia Halejcio zdarzenie relacjonowała na Instagramie. - Pączek bez środka. Pani musi zadzwonić do menedżera, czy na pewno była taka sytuacja, że mogłabym wylizać środek pączka - komentowała ironicznie aktorka. Ostatecznie wszystko skończyło się dobrze. Klaudia Halejcio i towarzysząca jej koleżanka w ramach rekompensaty dostały dwa pączki. - Za darmo smakuje najlepiej - skwitowała aktorka. Ciekawe, czy wróci do tamtej cukierni...

Zobacz naszą galerię: Nowy dom Klaudii Halejcio. Luksusowa rezydencja

Sonda Jakie pączki wybierasz w Tłusty Czwartek? Droższe z pączkarni Tanie z supermarketu Nie jem wcale