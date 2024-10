Ola Kwaśniewska i Kuba Badach. Kto jest popularniejszy w małżeństwie?

Aleksandra Kwaśniewska od 12 lat jest żoną muzyka Kuby Badacha. W tym związku zawsze to córka prezydenta RP była bardziej popularna. Ostatnio sytuacja trochę się zmienia za sprawą udziału artysty w programie "The Voice od Poland". Kuba Badach kilkakrotnie odmawiał produkcji TVP, ale w końcu jednak zdecydował się przyjąć propozycję. W show nie brakowało jednak niemiłych dla wokalisty sytuacji. Raz został potraktowany jak jakiś uczniak przez 20-letnią dziewczynę startującą w "The Voice od Poland". W innym odcinku z kolei zawodnik zwrócił się do Kuby Badacha jak do kajtka, który chodzi do podstawówki. Udział w programie oznacza też, że Ola Kwaśniewska z swoim mężem spędza mniej czasu. Być może dlatego może sobie pozwolić na pisanie dziwnych komentarzy na Instagramie. Nie spodziewaliśmy się tego, że córka byłego prezydenta RP skomentuje... majtki Macieja Musiała.

Zdjęcia Oli Kwaśniewskiej i Kuby Badacha prezentujemy w naszej galerii pod artykułem

Maciej Musiał reklamuje majty. Ola Kwaśniewska komentuje

Maciej Musiał zdecydował się wziąć udział w kolejnej kampanii reklamowej. Aktor, który w wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami" dotarł na półfinału, nawiązał współpracę z firmą zajmującą się produkcją bielizny. Zrozumiale zatem, że Maciej Musiał zaprezentował się na Instagramie w majtkach, bez spodni. Fanki nie kryły radości.

Na dworze zrobiło się chłodno, a ja czuję że temperatura się podnosi; Zapowiadali przymrozki, wrócił upał; takie reklamy to mi się mogą wyświetlać; Maciek w majtach to ostatnie czego się spodziewałam, jak wejdę na Instagrama

- pisały internautki. Z właściwym dla siebie poczuciem humoru reklamowy wpis Macieja Musiała skomentowała Ola Kwaśniewska.

Tak to sprzedałeś, że chyba też zacznę chodzić w tych majtach

- napisała córka byłego prezydenta RP. Zastanawiamy się, jakby Ola Kwaśniewska wyglądała w takiej bieliźnie. W końcu to męski model majtek. No i ciekawe, co o wpisie Oli myślą jej tata i mąż...

