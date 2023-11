Olaf Lubaszenko w samolocie płakał z powodu swojej tuszy! Dramatyczna sytuacja na pokładzie

Olaf Lubaszenko jest przykładem na to, że nie zawsze sława i pieniądze dają szczęście. Znakomity aktor nie ukrywa tego, że przez wiele lat zmagał się z depresją, która potrafi zrujnować życie każdemu. Do tego borykał się otyłością. Doszło do tego, że Olaf Lubaszenko w samolocie płakał z powodu swojej tuszy. Sytuacja na pokładzie była dramatyczna.