On Air Music Awards 2025: Kto wygra? Lista nominowanych, gwiazdy, transmisja na żywo

On Air Music Awards to nowa inicjatywa na polskiej scenie muzycznej, mająca na celu uhonorowanie artystów, których utwory były najczęściej odtwarzane w stacjach radiowych w minionym roku. W przeciwieństwie do innych plebiscytów, nagrody te są przyznawane na podstawie obiektywnej liczby emisji utworów oraz głosów publiczności, co podkreśla rolę radia w kształtowaniu gustów muzycznych Polaków.

Nominacje i kategorie On Air Music Awards

Nominacje zostały przyznane na podstawie liczby emisji utworów w największych stacjach radiowych w kraju, takich jak RMF FM, Radio Zet, Radio Eska, RMF MAXX, Antyradio, Eska Rock oraz Polskie Radio Jedynka i Program Trzeci Polskiego Radia.

W 2025 roku artyści rywalizują w ośmiu głównych kategoriach, obejmujących:

Pop (nominowani: Sywia Grzeszczak - "Motyle", Wiktor Dyduła - "Tam słońce, gdzie my", Sanch - "Było, minęło", Keyra - "Sour", Oskar Cyms, Claudia Fernandes - "Do gwiazd", Lanberry, Tribbs, "Dzięki, że jesteś"

Rock (nominowani: Krzysztof Zalewski - "Kochaj", Sokołowski - "Chciałbym być taki jak ja", Dziwna Wiosna - "Płonę, płonę", Myslovitz - "Chłopcy", Daria Zawiałow - "Złamane serce jest ok", Nosowska, Król - "Można"

Hip Hop (nominowani: KUQE 2115 - "Taki mały ja", Gibbs feat. Opał - "Drive", Mata - "Lloret de mar", Chivas - "Prawie straciłem głos", PRO8L3M feat. Daria Zawiałow - "Na ostatnią chwilę", Bambi - "Czemu nie śpisz"

Artysta Roku (nominowani: Dawid Podsiadło, Oskar Cyms, VIX.N, Wiktor Dyduła, Dawid Kwiatkowski, Krzysztof Zalewski)

Artystka Roku (nominowane, Sanah, Sylwia Grzeszczak, Daria Zawiałow, Lanberry, Margaret, Kaśka Sochacka)

Zespół/Duet Roku (nominowani: Jonatan, Bletka, Gibbs - "Róż", Oskar Cyms, Claudia Fernandes - "Do gwiazd", Daria Zawiałow, Taco Hemingway - "Supro", Kwiat Jabłoni - "Było, minęło", EMO - "Nie mówiła nic", Sanah, Sobel - "Wynalazek Filipa Golarza"

Muzyczni Influencerzy (nominowani: Genzie - "Genziara", Julia Żugaj - "Noc", Wersow - "Nad wodę", Mortalcio - "Kinderki"

Przebój Roku (nominowani: "Róż" - Jonatan, Bletka, Gibbs, "Złamane serce jest ok" - Daria Zawiałow, "Och i Ach" - Sylwia Grzeszczak, "Tam słońce, gdzie my" - Wiktor Dyduła, "Było, minęło" - Sanah, "Sour" - Keyra, "Ne rozumiju" - Vix.N, "Szum" - Kaśka Sochacka, "Cały czas" - Oskar Cyms, "Jak w filmie" - Sarsa

Gala wręczenia nagród On Air Music Awards – data i miejsce, gdzie oglądać

Uroczyste rozdanie nagród On Air Music Awards 2025 odbędzie się 7 marca 2025 roku w PreZero Arena Gliwice. Fani muzyki będą mogli śledzić galę na żywo w TVP2 oraz online za darmo na platformie TVP VOD. Start transmisji: 7 marca 2025, godz. 20:45.Druga część gali rozpocznie się o godz. 21:55.

Największe polskie gwiazdy na scenie w Gliwicach

Podczas gali wystąpią największe polskie i zagraniczne gwiazdy muzyczne. Wśród artystów znajdą się zarówno ikony popu, rocka, hip-hopu, jak i nowe obiecujące talenty. Na scenie będzie można zobaczyć:

Chylińską

Oskara Cymsa

Carlę Fernandes

Dawida Kwiatkowskiego i Kayah

Lanberry i Tribbsa

Chivasa

Kaeyrę

Nocnego Kochanka

Julie Zugaj

Modelki

Sarsę

Vix.N

Mortalcio

Dominika Dudka

On Air Music Awards to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Gala, nominacje i zwycięzcy są szeroko komentowane w mediach, dlatego warto śledzić wyniki i oglądać transmisję na żywo!

