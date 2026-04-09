On Air Music Awards 2026. Kto zdobył statuetki? Pełna lista zwycięzców nagród

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-04-09 23:10

On Air Music Awards to prestiżowe nagrody honorujące twórców największych przebojów, które królują na antenach polskich stacji radiowych, w tym w Radiu ESKA. Tegoroczna, uroczysta gala odbyła się 9 kwietnia. Właśnie wtedy poznaliśmy oficjalne wyniki. Którzy wokaliści cieszyli się największym poparciem słuchaczy? Prezentujemy szczegółowe zestawienie wszystkich nominowanych i nagrodzonych.

On Air Music Awards 2026 pełne gwiazd

Statuetki On Air Music Awards 2026 trafiły do rąk muzyków, których utwory najczęściej gościły na antenach krajowych rozgłośni w minionym roku. Uroczystość, współorganizowana między innymi przez Radio ESKA, odbyła się 9 kwietnia 2026 roku w Katowicach, gdzie zorganizowano święto rodzimej branży fonograficznej. Zestawienie pretendentów do nagród ogłoszono kilka tygodni przed samym wydarzeniem. Szansę na triumf otrzymali niezwykle popularni wokaliści oraz wokalistki. Na liście znaleźli się między innymi Dawid Podsiadło, Doda, Roksana Węgiel, Julia Wieniawa, Oskar Cyms, Wiktor Dyduła, Bletka, Zalia, Kaśka Sochacka, Sylwia Grzeszczak, Vito Bambino, Mrozu czy Daria Zawiałow. Ostateczny głos należał do miłośników muzyki, ponieważ fani przez kilkanaście dni oddawali swoje głosy za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej telewizji TVN. Kompletne zestawienie szczęśliwych triumfatorów prezentujemy w dalszej części tekstu.

Wyniki On Air Music Awards 2026. Kto triumfował podczas gali?

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach są wytłuszczeni.

Przebój Roku

  • Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"
  • Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)
  • Dawid Podsiadło - "Pięknie płyniesz"
  • Sobel, francis, Deemz - "KOCHASZ?"
  • Fukaj, Vito Bambino - "Zabiorę Cię Tam"
  • Pezet, Auer - "Dom Nad Wodą"
  • Oskar Cyms - "Co noc"
  • Sylwia Grzeszczak - "słowa na K"
  • Roxie - "Błękit"
  • Dawid Kwiatkowski, Kayah - "Proszę tańcz"

Artysta Roku

  • Dawid Podsiadło
  • Vito Bambino
  • Wiktor Dyduła
  • Igo
  • Mrozu
  • Oskar Cyms

Artystka Roku

  • Zalia
  • Daria Zawiałow
  • Kaśka Sochacka
  • Roxie
  • Sylwia Grzeszczak
  • Bletka

Radiowy Debiut Roku

  • pszona
  • Wiktoria Kida
  • Kuba i Kuba
  • Maciej Skiba
  • Wani
  • Jeremi Sikorski

Rock i muzyka alternatywna

  • Dżem
  • Luxtorpeda
  • Hey
  • Lady Pank
  • Dziwna Wiosna
  • Pull the Wire

Hip Hop

  • Sobel
  • Fukaj
  • Taco Hemingway
  • Żabson
  • Pezet
  • Gibbs

Muzyka w sieci

  • MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz"
  • Pezet, Auer- "Dom Nad Wodą"
  • Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)
  • Sobel - "Całe lato"
  • Bambi - "Czemu nie śpisz?"
  • Julia Wieniawa - "Kocham"

Pop

  • Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"
  • Oskar Cyms - "Co noc"
  • Sylwia Grzeszczak - "słowa na K"
  • Carla Fernandes - "Co, jeśli?"
  • Roxie - "Błękit"
  • Dawid Kwiatkowski, Kayah - "Proszę tańcz"

Duet / Współpraca /Projekt muzyczny

  • Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"
  • Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)
  • Fukaj, Vito Bambino - "Zabiorę Cię Tam"
  • Kuban, Mrozu, Favst - "zanim spadnie deszcz"
  • Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka - "samoloty"
  • MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz"
