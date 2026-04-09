On Air Music Awards 2026. Kto zdobył statuetki? Pełna lista zwycięzców nagród

Spis treści
On Air Music Awards 2026 pełne gwiazd
Statuetki On Air Music Awards 2026 trafiły do rąk muzyków, których utwory najczęściej gościły na antenach krajowych rozgłośni w minionym roku. Uroczystość, współorganizowana między innymi przez Radio ESKA, odbyła się 9 kwietnia 2026 roku w Katowicach, gdzie zorganizowano święto rodzimej branży fonograficznej. Zestawienie pretendentów do nagród ogłoszono kilka tygodni przed samym wydarzeniem. Szansę na triumf otrzymali niezwykle popularni wokaliści oraz wokalistki. Na liście znaleźli się między innymi Dawid Podsiadło, Doda, Roksana Węgiel, Julia Wieniawa, Oskar Cyms, Wiktor Dyduła, Bletka, Zalia, Kaśka Sochacka, Sylwia Grzeszczak, Vito Bambino, Mrozu czy Daria Zawiałow. Ostateczny głos należał do miłośników muzyki, ponieważ fani przez kilkanaście dni oddawali swoje głosy za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej telewizji TVN. Kompletne zestawienie szczęśliwych triumfatorów prezentujemy w dalszej części tekstu.
Wyniki On Air Music Awards 2026. Kto triumfował podczas gali?
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach są wytłuszczeni.
Przebój Roku
- Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"
- Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)
- Dawid Podsiadło - "Pięknie płyniesz"
- Sobel, francis, Deemz - "KOCHASZ?"
- Fukaj, Vito Bambino - "Zabiorę Cię Tam"
- Pezet, Auer - "Dom Nad Wodą"
- Oskar Cyms - "Co noc"
- Sylwia Grzeszczak - "słowa na K"
- Roxie - "Błękit"
- Dawid Kwiatkowski, Kayah - "Proszę tańcz"
Artysta Roku
- Dawid Podsiadło
- Vito Bambino
- Wiktor Dyduła
- Igo
- Mrozu
- Oskar Cyms
Artystka Roku
- Zalia
- Daria Zawiałow
- Kaśka Sochacka
- Roxie
- Sylwia Grzeszczak
- Bletka
Radiowy Debiut Roku
- pszona
- Wiktoria Kida
- Kuba i Kuba
- Maciej Skiba
- Wani
- Jeremi Sikorski
Rock i muzyka alternatywna
- Dżem
- Luxtorpeda
- Hey
- Lady Pank
- Dziwna Wiosna
- Pull the Wire
Hip Hop
- Sobel
- Fukaj
- Taco Hemingway
- Żabson
- Pezet
- Gibbs
Muzyka w sieci
- MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz"
- Pezet, Auer- "Dom Nad Wodą"
- Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)
- Sobel - "Całe lato"
- Bambi - "Czemu nie śpisz?"
- Julia Wieniawa - "Kocham"
Pop
- Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"
- Oskar Cyms - "Co noc"
- Sylwia Grzeszczak - "słowa na K"
- Carla Fernandes - "Co, jeśli?"
- Roxie - "Błękit"
- Dawid Kwiatkowski, Kayah - "Proszę tańcz"
Duet / Współpraca /Projekt muzyczny
- Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"
- Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)
- Fukaj, Vito Bambino - "Zabiorę Cię Tam"
- Kuban, Mrozu, Favst - "zanim spadnie deszcz"
- Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka - "samoloty"
- MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz"