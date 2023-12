Oniemieliśmy na widok siostry Viki Gabor. Co za podobieństwo! Nosi oryginalne imię

Tak naprawdę śpiewa syn Edyty Górniak. Do sieci trafiło nagranie i zrobiło się wielkie zamieszanie! Mamy wideo

Viki Gabor z siostrą w "Szansie na sukces" w TVP

Świąteczne wydanie "Szansy na sukces" było jak co roku wyjątkowe. W programie nie wystąpili, jak zazwyczaj, debiutanci, a uznane gwiazdy. W muzycznym show pokazała się między innymi Viki Gabor. Młoda gwiazda nie wystąpiła jednak sama. Na scenie towarzyszyła jej starsza siostra. W czasie rozmowy dziewczyny przyznały, że przed świętami sporo pomagają w domu, zwłaszcza przy przygotowaniu świątecznych potraw. Potem, po wigilijnej kolacji chętnie kolędują, w czym prym wiedzie... tata umuzykalnionych dziewczyn. Do programu zdecydowała się jednak zaprosić, nie tatę, a siostrę. Szesnastolatka przyznała też, że nie było łatwym zadaniem przekonanie siostry do występu.

- Nigdy w sumie z Melisą nie śpiewałyśmy razem i myślałam, że fajnie byłoby zaśpiewać razem, tym bardziej, że Melisa w ogóle pisała mi piosenki. Czasami pisze, umie śpiewać, więc tak pomyślałam, że fajnie byłoby to jakoś wykorzystać- powiedziała Viki przed występem.

Kim jest siostra Viki Gabor?

Siostra Viki Gabor ma piękne i oryginalne imię - Melisa. Ma 20 lat i świetnie śpiewa. Jak się okazuje pisze tez piosenki i swoją twórczością wspomagała dorobek Viki. Jest też piękna kobietą. Dziewczyny są do siebie bardzo podobne, jak dwie krople wody. Na scenie wyglądały razem świetnie i dobrze brzmiały. W glosie Melisy słychać było nieco niepewności, ale zaśpiewała czysto i ładna barwą. To dobry prognostyk na przyszłą karierę. Może siostry Gabor stworzą duet na stale?

