Opole 2024. Takich rzeczy jeszcze nie było! Kayah jako prowadząca, a koncert rockowy... nie do wiary! Poznajcie szczegóły

- Na początek chcemy przywrócić blask festiwalowi w Opolu, który znów musi się stać świętem polskiej piosenki. Zobaczymy wielkich artystów, którzy przez ostatnie lata nie chcieli mieć z TVP nic wspólnego. Ten festiwal będzie łączył, a nie dzielił - powiedział Tomasz Sygut w wywiadzie dla „Polityki” wkrótce po tym, gdy w grudniu ub.r. objął rządy w Telewizji Polskiej.

Słowa dotrzymał. Tegoroczny festiwal w Opolu zaskakuje na każdym kroku. Na scenę wróciły gwiazdy, których od lat nie mieliśmy okazji podziwiać w TVP – Kayah, Beata Kozidrak (64 l.), Kasia Kowalska (50 l.), Natalia Kukulska (48 l.) czy Natalia Przybysz (40 l.). Co więcej, tegoroczny festiwal to też okazja, by zobaczyć gwiazdy, które od lat nie występowały także na innych antenach - wśród nich należy wymienić powracającą po latach Tatianę Okupnik (45 l.) czy Annę Marię Jopek.

Do Telewizji Polskiej powraca też Paulina Chylewska (45 l.), która będzie prowadzącą pierwszego dnia festiwalu. Koncert „SuperJedynek” poprowadzi zaś Marcin Daniec (66 l.). W zupełnie nowych rolach zaprezentują się też Kayah i Andrzej Piaseczny – wokaliści zostali duetem prowadzącym tegoroczny konkurs „Premier”.

Co prawda na tegorocznym festiwalu zabraknie takich gwiazd jak Maryla Rodowicz, która jest żywą legendą Opola, ale sama artystka przyznała, że nie ma ani nowego utworu, ani żadnego jubileuszu, by pojawiać się w tym roku w Opolu. Zaproszono za to inną wielką gwiazdę – Sławę Przybylską – wykonawczynie nieśmiertelnych hitów takich jak „Pamiętasz, była jesień” czy „Miłość w Portofino”.

Widzowie z pewnością długo nie zapomną tegorocznego festiwalu!