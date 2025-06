Opole 2025. Urbaniak, Zawiałow i Łazuka w Alei Gwiazd! Wzruszenia, owacje i... jazzowa petarda!

W Opolu nie ma miejsca na przypadkowe nazwiska. W Alei Gwiazd Polskiej Piosenki swoje tablice otrzymują ci, którzy na stałe zapisali się w historii rodzimej sceny muzycznej. Podczas tegorocznego festiwalu do tego grona dołączyło aż osiem wybitnych nazwisk, a uroczystości zgromadziły tłumy fanów, dziennikarzy i przechodniów.

W sobotę 14 czerwca swoje tablice w Alei Gwiazd odsłonili:

Bohdan Łazuka – weteran sceny i ekranów, związany z festiwalem od 1963 roku. Owacja była długa i zasłużona.

Doda (Dorota Rabczewska) – dla wielu królowa polskiego popu. W Opolu debiutowała w 2005 roku, a teraz sama dołączyła do panteonu legend.

Daria Zawiałow – triumfatorka „Debiutów” sprzed 10 lat. Jej gwiazda błyszczy coraz mocniej.

Urszula Dudziak – ikona jazzu, której głos zna cały świat. Udział w Opolu w 1963 roku przypieczętował jej związek z festiwalem.

Danuta Błażejczyk – artystka o niezwykłym głosie i scenicznej elegancji, znana z przebojów takich jak „Taki cud i miód”.

Dzień później, w niedzielę 15 czerwca, uhonorowani zostali:

Ewa Śnieżanka – pamiętana z występów z lat 60. i 70.

Mietek Szcześniak – wokalista o niespotykanym głosie i emocjonalnym repertuarze.

Zespół Homo Homini – kultowy skład lat 70., kojarzony m.in. z hitem „Wspomnienie z pleneru”.

Uroczystości uświetnił Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, który wykonał utwory z repertuaru nagrodzonych artystów. Publiczność śpiewała razem z chórem – od jazzu przez pop po nostalgiczną klasykę.

Opolska Aleja Gwiazd znajduje się naprzeciwko ratusza i od lat stanowi jedno z najważniejszych miejsc w mieście. Co roku przybywają tu nowe tablice, ale emocje pozostają te same – wzruszenie, podziw i wspomnienia. Każde odsłonięcie nowej tablicy to nie tylko wyróżnienie dla artysty, ale także okazja do wspomnień i świętowania z fanami. W tym roku Aleja powiększyła się do 101 nazwisk, a symboliczne miejsce numer 100 przypadło Mietkowi Szcześniakowi.

