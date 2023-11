Opozda jednak nie pozbawi Królikowskiego praw rodzicielskich?! Nowe wieści o rozwodzie

Czy to już koniec wojny pomiędzy Antkiem Królikowskim (34 l.) a Joanną Opozdą (35 l.)? Wiele na to wskazuje. Oboje liczą na to, że wyznaczona na luty pierwsza sprawa rozwodowa będzie przebiegać w spokojnej atmosferze. Aktorka miała nawet zrezygnować z żądania o wyłącznej winie Królikowskiego. A on robi wszystko, by spłacić zaległe alimenty. Dowiedzieliśmy się też, że mimo zapowiedzi, Joanna Opozda może wcale nie pozbawić Antka Królikowskiego praw rodzicielskich. Poznajcie szczegóły.