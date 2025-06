"Orzeł czy reszka?" wraca do telewizji! Kultowy program znów na ekranach – z nowymi twarzami i jeszcze większym rozmachem

Nowy sezon "Orła czy reszki?" zapowiada się jeszcze bardziej emocjonująco niż poprzednie. Formuła programu pozostaje ta sama – losowanie decyduje, kto przez dwa dni będzie podróżować z nieograniczonym budżetem, a kto będzie musiał przeżyć za 100 dolarów. Złota karta dla zwycięzcy, tanie noclegi i kreatywne kombinowanie dla przegranego. A wszystko w rytmie nieprzewidywalnych zwrotów akcji!

Ten kontrast między luksusem a oszczędzaniem to coś, co pokochali widzowie – i co znów pojawi się na ekranie.

Kto wystąpi w nowym sezonie "Orzeł czy reszka"?

Jak podaje portal PrzeAmbitni.pl, w programie wystąpią celebryci znani z telewizji, ale też osoby, które zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Dzięki temu produkcja celuje nie tylko w wiernych fanów TTV, ale też młodszych widzów, którzy kochają śledzić influencerów w sieci. Choć nazwiska uczestników nowej edycji wciąż owiane są tajemnicą, emocji na pewno nie zabraknie.

W poprzednich sezonach podróżowali m.in. Dagmara Kaźmierska, Agnieszka Kotońska czy Przemysław Kossakowski.

Jak zdradziła portalowi Przeambitni.pl osoba z produkcji, zdjęcia już trwają – zarówno w europejskich miastach, jak i w mniej oczywistych zakątkach świata. To oznacza jeszcze więcej różnorodnych przygód, widoków i wyzwań. Lokacje mają być spektakularne, a tempo – szybkie. Za realizację odpowiada firma Django Media, która wcześniej stworzyła m.in. "Anatomię piękna" i pracuje nad nowym formatem "Babski biznes" dla TVN Style.

Kiedy premiera "Orzeł czy reszka"?

Choć dokładna data emisji nie została jeszcze ogłoszona, wszystko wskazuje na to, że nowe odcinki "Orła czy reszki?" zobaczymy już jesienią tego roku. Jeśli coś się opóźni, premiera zostanie przesunięta na wiosnę 2026. Jedno jest pewne – warto czekać!

