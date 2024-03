Wpadka Ewy Drzyzgi na Oscarach 2024

Oscary 2024 rozdane. Nas szczególnie ucieszył sukces produkcji z udziałem Polki. Ewa Puszyńska była producentką filmu ""Strefa Interesów", który został nagrodzony statuetką Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Oscary 2024 natomiast raczej nie będą zbyt dobrze wspominane przez Ewę Drzyzgę. Dziennikarka TVN została wydelegowana do Los Angeles, by relacjonować to, co działo się podczas 96. gali wręczenia Oscarów w Dolby Theatre w Hollywood. W poniedziałek, 11 marca, Ewa Drzyzga zawitała na imprezie, której organizatorem jest Elton John. To coroczne wydarzenie charytatywne, które gromadzi tłumy gwiazd. Wśród nich znalazła się prezenterka TVN. W pewnym momencie Ewa Drzyzga połączyła się z widzami. Niestety, chwilę później zaliczyła potężną wpadkę!

Ewa Drzyzga pomyliła nazwisko laureatki Oscara

Gwiazda TVN pomyliła bowiem nazwisko artystki, która otrzymała Oscara w kategorii najlepsza aktorka! Ewa Drzyzga zamiast Emma Stone powiedziała... Emma Thompson. - Emma Thompson, którą tak naprawdę nazywana jest tutaj przez wszystkich Emily, płacząc, dziękowała tym wszystkim, którzy postawili na nią, głosując w Akademii - wypaliła nasza dziennikarka. - Podzieliła się symbolicznie nagrodą z Lily Gladstone, bo gdyby ona wygrała, to pierwsza rdzenna Amerykanka mogła dostać Oscara. Prosiła, żeby nikt nie zaglądał na tył jej sukni, bo coś tam się z nią podziało, więc to taki smaczek z tej imprezy - dodała Ewa Drzyzga. Na szczęście wpadki na Oscarach to chleb powszedni. W tym roku wtopę zaliczyła m.in. Liza Koshy, która przewróciła się na czerwonym dywanie. Z kolei podczas ceremonii na gali Oscary 2024 John Cena wparował na scenę... bez ubrania. Przy tym wpadka Ewy Drzyzgi zdaje się być drobną niezręcznością.

Zobacz naszą galerię: Oscary 2024: najpiękniejsze kreacje

Sonda Czy Oscary są dla Ciebie ważne? Tak Nie Kiedyś były, ale teraz już mnie nie interesują Tylko wybrane kategorie