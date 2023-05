Osłupieliśmy, gdy zobaczyliśmy oświadczenie Pauliny Smaszcz. Padły mocne słowa. Internauci byli jednomyślni!

Takiego tłumaczenia piosenki "Solo" Blanki jeszcze nie widzieliście. Tłumaczka dała czadu. To nagranie podbija internet

Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski byli małżeństwem przez ponad 20 lat. Para doczekała się dwóch synów. W 2020 roku postanowili się jednak rozejść. Od tamtego momentu ich relacje nie należą do najlepszych. Od ponad roku, kiedy jej były mąż układa sobie życie u boku Katarzyny Cichopek, dziennikarka na szczędzi kąśliwych komentarzy pod adresem prowadzących "Pytanie na Śniadanie". Teraz "kobieta petarda" znowu dolała oliwy do ognia!

Paulina Smaszcz wydała oświadczenie! Odniosła się do swojej wypowiedzi. Dopiekła byłemu mężowi?!

Jakiś czas temu dziennikarka nazwała Macieja Kurzajewskiego i Katarzynę Cichopek "kłamliwą parą zdrajców" nie omieszkała wspomnieć także o ich wyjeździe do Izraela. Był to tylko jeden z wielu kąśliwych komentarzy pod adresem pary. Teraz Smaszcz postanowiła odnieść się do swoich wypowiedzi. Te słowa szokują!

- Jestem odpowiedzialna za słowa, które wypowiadam, a nie za to, jak inni je rozumieją - możemy przeczytać w oświadczeniu.

Post dziennikarki zalała fala pozytywnych komentarzy. - I tu się z Panią zgadzam! Choć przyznam, że nie zawsze - napisał jeden z użytkowników.

- Dawno nie przeczytałam czegoś tak trafnego - dodał kolejny.

A Wy? Co sądzicie o zachowaniu Pauliny Smaszcz?

Maciej Kurzajewski: Wnuczka pogodzi prezentera i jego byłą żonę Paulinę Smaszcz?