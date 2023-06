Osoba z ekipy "Nasz nowy dom" otwarcie wypowiedziała się o Eli Romanowskiej. Z ust padły bardzo szczere słowa!

Nie tylko Roksana Węgiel. Jej koleżanka z The Voice Kids ma 10 lat starszego chłopaka. To syn znanej gwiazdy!

Informacja o zmianach w programie "Nasz nowy dom" wywołała nie lada poruszenie. Po 10 latach Edward Miszczak podziękował Katarzynie Dowbor. Nową prowadząca została Elżbieta Romanowska, która dzielnie ruszyła już na plan i spotkała się z ekipą budowlaną i architektami. Teraz, jedna z osób ujawnia tajemnicę, jaką osobą jest nowa prowadząca. Pod jej adresem padły bardzo szczere słowa.

Osoba z ekipy "Nasz nowy dom" szczerze o Eli Romanowskiej. "Koni z nią nie kradłam, ale.."

Martyna Kupczyk od początku pracuje na planie programu "Nasz nowy dom". Widzowie podziwiać ją mogli również w programie "Taniec z Gwiazdami". Teraz, postanowiła zabrać głos w sprawie nowej prowadzącej. Nie zabrakło również życzeń dla aktorki, która niedawno skończyła 40 lat. Zobaczcie, co powiedziała!

- Koni z nią nie kradłam, ale pływałam z Elą na łódce, kąpałyśmy się w jeziorze i bardzo się przy niej uśmiałam. Nudzić się z nią nie można" - wyznała Martyna Kupczyk w rozmowie z Plotkiem.

- To niesamowicie sympatyczna osoba z ogromnym i bardzo fajnym poczuciem humoru, przebojowa, silna babka. Do tego uśmiechnięta, skromna, otwarta do ludzi. Czego mogę Eli życzyć? Niech się nie zmienia i będzie tak samo pozytywną osobą, jaką jest" - dodała.

Katarzyna Dowbor po 10 latach żegna się z programem "Nasz nowy dom"