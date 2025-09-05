Ostatni sms Katarzyny Stoparczyk. To napisała tuż przed śmiercią

Katarzyna Stoparczyk zginęła 5 września 2025 w tragicznym wypadku na Podkarpaciu. Legendarna dziennikarka Programu III Polskiego Radia miała 45 lat. Jako pierwsi poinformowali o tej tragedii pracownicy Radia 357 na Facebooku. Niedługo po nich, w tym samym medium społecznościowym odezwało się Biuro Literackie. To oni ujawnili ostatniego SMS-a, jakiego wysłała dziennikarka!

Wypadek, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk wydarzył się tuż przed godziną 15.00 Dziennikarka ostatniego SMS-a do Biura Literackiego wysłała o godz. 14.39.

Nie żyje Kasia Stoparczyk. Jeszcze dziś, na chwilę przed wypadkiem samochodowym, w którym zginęła, uzgadnialiśmy szczegóły jej udziału w wydarzeniu PO STRONIE KULTURY w Stroniu Śląskim. Współpracowaliśmy od wielu lat – przy festiwalach Biura Literackiego, Wakacjach z kulturą i wielu innych projektach. Zawsze była w tym obecna całą sobą: z pasją, profesjonalizmem i bez taryfy ulgowej. Tak samo miało być i tym razem, w rocznicę powodzi w Kotlinie Kłodzkiej. W ostatniej wiadomości, wysłanej o 14:39, napisała: „zrobię, żeby wszystko było najlepiej”. Nikt tak „najlepiej” jak Kasia nie potrafił. I nikt jej w tym „najlepiej” nie zastąpi.

I na tym komunikacja z legendarną dziennikarką się urwała. Jak zawsze, do ostatniej chwili zapewniała, że zrobi wszystko, jak najlepiej, a druga strona była spokojna, że tak właśnie będzie. Niestety, tym razem plany pani Kasi przerwał zły los. Wypadek, w którym zginęła pochłonął dwie ofiary śmiertelne. Stoparczyk była pasażerką samochodu, jechała na tylnym siedzeniu i bez ustanku pracowała.