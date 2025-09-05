Legendarna dziennikarka zginęła w wypadku! Tak żegnają ją gwiazdy. "To się nie dzieje naprawdę!!!"

Nie żyje Katarzyna Stoparczyk, legendarna dziennikarka radiowej Trójki. Wspaniała prowadząca kultowych audycji z dziećmi, autorka książek i audycji telewizyjnych zostawiła po sobie mnóstwo planów. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu przerwał wszystko. Po wspaniałej autorce audycji, książek, wykładów i osobie zapłakały gwiazdy polskiego dziennikarstwa.

Poruszające słowa pożegnalne gwiazd

Anna Popek napisała na swoim profilu na Instagramie wzruszające pożegnanie. Dziennikarka napisała o tym, jak dowiedziała się o śmierci bliskiej koleżanki po fachu.

Telefon o śmierci Kasi otrzymałam dzisiaj po południu. Nie chciałam uwierzyć. Spotykałyśmy się w telewizji i w radio, miałyśmy audycję po sobie w niedzielne poranki. Widywałyśmy się też na spotkaniach branżowych. Delikatna i wrażliwa, poetka słowa o duszy dziecka. Może dlatego tak dobrze potrafiła rozmawiać z dziećmi? Zginęła w wypadku wracając z festiwalu. Wstrząsająca wiadomość, taka nagła śmierć - rodzinie składam wyrazy współczucia. Bardzo mi przykro- odeszła dobra dziennikarka i życzliwy człowiek. R.I.P.🙏

Martyna Wojciechowska pokusiła się o bardziej dramatyczne pożegnanie. Jej emocjonalne słowa, napisane w formie listu do Katarzyny Stoparczyk poruszą niejedno serce.

ŚWIAT DZISIAJ ZAMILKŁ

Stracił jeden ze swoich najpiękniejszych i najcieplejszych głosów.

KATARZYNA STOPARCZYK @katarzynastoparczyk Dziennikarka, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych, ale przede wszystkim kobieta o niezwykłej wrażliwości, empatii i sile, której słowa i rozmowy otwierały serca. Szczególnie słowa dzieci.Potrafiła słuchać jak mało kto.Była jedyna w swoim rodzaju.Tworzyła przestrzeń, w której dzieci mogły mówić o świecie z perspektywy swojej mądrości i czystej prawdy. A Jej wywiady z najmłodszymi były lekcjami dla nas, dorosłych.Dziękuję Ci, Kasiu, za wszystkie spotkania i rozmowy, za Twoją mądrość, za uśmiech.Za to, że przypominałaś nam, jak ważne są dobroć i uważność na drugiego człowieka.Będzie Cię tu bardzo brakowało💔M.

"To się nie dzieje naprawdę!!!"

Jedną z pierwszych gwiazd, które także musiały natychmiast pożegnać Kasię Stoparczyk jest Monika Richardson. Dziennikarka wyraźnie jest mocno poruszona i nie jej zgody na takie tragedie.

To się nie dzieje naprawdę!!!Ludzie, dlaczego?Taka cudna osoba…Miałyśmy się spotkać za chwilę w Katowicach. Dlaczego…? Właśnie wtedy, gdy wydawało mi się, że akceptuję to, jak ten świat działa… Kaśka!!!