Ostatnie dni Marii Dejmek na planie "Barw szczęścia". Czy to koniec serialowej Natalii? Gwiazda wydała oświadczenie

Maria Dejmek od ponad dekady wciela się w postać Natalii Zwoleńskiej w serialu "Barwy szczęścia". Miesiąc temu gwiazda obwieściła fanom radosną nowinę, że spodziewa się dziecka. W związku z tym internauci zaczęli się zastanawiać, co się stanie z serialową Natalią. Wielu widzów bardzo lubi wątek ambitnej prawniczki i chętnie obserwuje jej perypetie zawodowe i prywatne. Wielu z nich zaniepokoiło się faktem, że wraz z Marią zniknie z serialu ich ulubiona postać.

Maria Dejmek znika z "Barw szczęścia". W planach ma urlop macierzyński

Aktorka W Dniu Matki ogłosiła, że jest w drugiej ciąży. Od tamtego czasu kilka razy dawała znać na Instagramie, że operatorom coraz trudniej jest ukryć jej rosnący brzuszek. Potem poinformowała, że zdjęcia do kolejnych odcinków okrawają do kończą czerwca, a apotem ona sama zniknie na jakiś czas z serialu. Wczoraj opublikowała wpis w którym uspokoiła zaniepokojonych fanów. Natalia Zwoleńska rzeczywiście zniknie na jakiś czas, ale nie na zawsze. Scenarzyści mieli odpowiednio dużo czasu, by tak pokierować losami bohaterki, by jej odtwórczyni miała czas na urlop macierzyński. Gwiazda zwróciła się bezpośrednio do fanów serialu: "Dzień dobry moi drodzy! Dostaje od Was mnóstwo pytań co będzie z moją serialową postacią, czy odchodzę z serialu na stałe. Spieszę z odpowiedzią. Z racji mojego obecnego stanu na jakiś czas będę zmuszona udać się na małą przerwę. Brzuszek jest coraz większy, operatorzy dwoją się i troją, żeby go ukryć" - napisała gwiazda.

Natalia Zwoleńska nie znika z serialu, będzie miała jedynie przerwę

Aktorka dodała również, że jej starszy syn - Gucio, jest bardzo zadowolony z takiego obrotu sprawy i już nie może się doczekać, kiedy będzie miął mamę cały czas dla siebie. Maria przyznała, że "nadchodzi czas „urlopu macierzyńskiego” (ku uciesze mojego syna, który cały czas pyta kiedy mama nie będzie chodzić do pracy.)". Dodała jednak, że to nie jest odejście, a jedynie przerwa i szybko powróci na plan. "Ale bez obaw, nie odchodzę z serialu na stałe. Wrócę jak tylko to będzie możliwe. Tymczasem życzę Wam pięknego dnia i uciekam na plan! Do lipca intensywnie pracujemy!!!" - zakończyła swój post, a w kolejnym dodała, że bardzo się cieszy z faktu, że będzie mogła na chwile zwolnić. Życzymy wszystkiego dobrego.

