Gwiazda "Barw szczęścia" ogłosiła radosną nowinę. Maria Dejmek spodziewa się drugiego dziecka

Maria Dejmek to polska aktorka filmowa i teatralna. Wszyscy znamy ją z roli Natalii Zwoleńskiej z "Barw szczęścia", w postać której wnuczka legendarnego Kazimierza Dejmka wciela się od ponad 10 lat. Aktorka ma wierne grono fanów, którzy z uwagą śledzą rozwój jej kariery, ale także wypatrują ciekawostek z życia prywatnego. Dziś, w Dniu Matki, Maria podzieliła się z nimi wspaniałą nowiną o kolejnej ciąży. Wraz z mężem - Miłoszem Jaroszkiem oraz czteroletnim Gustawem nie posiadają się z radości.

Maria Dejmek spodziewa się drugiego dziecka

Na swoim profilu na Instagramie aktorka napisała, zwracając się do nienarodzonego jeszcze dziecka: "Twój starszy braciszek codziennie o Ciebie pyta! Rośnij nam, czekamy na Ciebie! Mama, Tata i Gucio". Pod postem posypały się gratulacje od obserwatorów, również tych z pierwszych stron gazet. Z gratulacjami pospieszyły między innymi Lara Gessler, Natalia Klimas i Dorota Chotecka. Nie zabrakło również powinszowań od fanek.

Maria Dejmek marzyła o podwójnym macierzyństwie. Za kilka miesięcy ich rodzina się powiększy

Wcześniej Maria gościła w swoim domu ekipę "Pytania na śniadanie". W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem gwiazda powiedziała: - Muszę się pochwalić. Gucio będzie miał rodzeństwo. To chyba czwarty miesiąc, ale nie jestem dobra w liczeniu. To moje marzenie, żeby być podwójną mamą, właśnie się spełnia. Jest dokładnie tak, jak sobie wymarzyliśmy. Dodała też, że Gucio marzy o braciszku, z którym będzie mógł bawić się samochodami, jednak aktorka jest przekonana, że z siostrzyczką zabawa może być równie dobra co z bratem.

Rodzina już zastanawia się nad imieniem dla maleństwa. Jeśli będzie dziewczynka, to stawiają na Tosię lub Zosię. Co do imienia dla chłopca na razi nie doszli do porozumienia. Maria chciałaby nadziać synkowi imię Stefan, jednak jej mąż nie jest przekonany do tego pomysłu. Mają jednak jeszcze kilka miesięcy, na pewno dojdą do porozumienia.

Sonda Czy łatwo wybrać imię dla dziecka? Tak Nie Nie wiem, nie mam dzieci

Zobacz w galerii zdjęcia ciążowe innej serialowej gwiazdy. Marta Chyczewska z "Leśniczówki" pokazała brzuch i piersi na zdjęciach