Kim jest Doda?

Doda, czyli Dorota Rabczewska (ur. 1984), to jedna z najbardziej wyrazistych i kontrowersyjnych postaci polskiego show-biznesu, obecna w mediach od ponad dwóch dekad. Karierę zaczynała w teatrze Buffo, ale ogólnopolską sławę zdobyła jako wokalistka zespołu Virgin, z którym wydała hity takie jak „Dżaga” czy „Znak pokoju”. Jej wizerunek „skandalistki” ugruntował udział w reality show „Bar” (2002).

Jako artystka solowa zdominowała listy przebojów albumami „Diamond Bitch” czy „7 pokus głównych”, zdobywając liczne nagrody, w tym MTV Europe Music Awards. W ostatnich latach triumfowała w autorskich formatach typu reality („Doda. 12 kroków do miłości”, „Doda. Dream Show”), które biły rekordy oglądalności.

Jest również producentką filmową (hit „Dziewczyny z Dubaju”). Słynie z ciętego języka, zamiłowania do luksusu i rygorystycznego dbania o formę. Kobieta nie gryzie się w język, szczególnie gdy ją coś irytuje.

PRZECZYTAJ TEŻ: Doda ujawnia bolesną historię z domu. To, co zrobiła jej matka po zdradzie, aż trudno pojąć

Gałązka o pracy z Dodą: "Była naszą opoką"

Doda wyzywa ludzi od "leniwych tłuściochów"

Nikt się nie zdziwił kolejnych mocnych słów od Dody. Wokalistka słynie z tego, że stosuje wątpliwe suplementacje na leczenie chorób tarczycy. Teraz postanowiła rozprawić się z lekami na otyłość. W rozmowie z Jastrząb Post wokalistka nie przebierała w słowach. Doda zawsze wyraźnie zaznacza, że jej figura to efekt tylko diety i ćwiczeń. Osobom otyłym radzi podobne rozwiązania, a nie drogi na skróty.

- Jeżeli chodzi o chodzenie na skróty, uważam to za podwójnie nieetyczne. Przede wszystkim ludzie chorzy nie mogą sięgnąć po swoje leki, bo wszystkie tłuściochy, które są leniami, stwierdziły, że będą zabierać chorym ludziom lek, żeby się odchudzić, a po drugie, lepiej posiedzieć trochę dłużej nad dietą i ćwiczeniami, ma się wtedy lepsze efekty na dłużej - powiedziała Doda.

Warto zaznaczyć, że piosenkarka odniosła się głównie do osób, które biorą Ozempik. Chodzi nie tylko o osoby otyłe, ale również szczupłe wykorzystujące luki w systemie, a chcący się szybko odchudzić.

Znana lekarka MIAŻDŻY Dodę

Internauci szybko zaczęli krytykować Dodę. Nie ukrywali tego, że generalizuje chorobę otyłości:

I mówi to kobieta która sie ostrzykuje i kroi na wszystkie strony i zabiera lekarzy którzy mogą pomagać ofiarom pozarow czy wypadków. To nie jest inwestowanie w zdrowie tylko zaspakajanie swojego ego, zamiast poświęcić wiecej czasu na np masaże gua sha 🙈🤦‍♀️

A człowiek się łudził po ratowaniu piesków… 🥲 Jednak to prawda, że w Polsce grubych ludzi nienawidzi się najbardziej

Oni są specjalistami i ekspertami w każdej dziedzinie. Czy w końcu zaczną ponosić konsekwencje za takie gadanie, przecież patrzą na to dzieci nastolatkowie którzy biorą z nich niestety przyklad. Przerażające

Do całej sprawy odniosła się również lekarka Anna Sankowska-Dobrowolska, która zajmuje się leczeniem otyłości.

- Mamy leki, które są zarejestrowane typowo do leczenia otyłości, więc nikt nikomu nie kradnie leków. A druga sprawa naprawdę, wydaje mi się, z mojej perspektywy, lepiej poświęcić trochę więcej czasu na dobrą dietę, na dobry sport. Tylko nie ma Pani świadomości tego, że te leniwe tłuściochy naprawdę próbowały już wszystkiego. I to nie jest tak, że pierwsza rzecz, o jakiej pomyśli pacjent z otyłością, to są właśnie leki. Ma się wtedy lepsze efekty na dłużej, nie wykańcza się organizmu, nie spala się tkanki mięśniowej, twarz dobrze wygląda. To nie jest inwestowanie w zdrowie, tylko po prostu inwestowanie w szybki wynik, który jest katastroficzny podziela organów wewnętrznych - tłumaczyła lekarka.

