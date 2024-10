Ostro! Maciej Maleńczuk w czułych słowach o Smolastym: "Beznadziejny, nie potrafi śpiewać"

Maciej Maleńczuk nie przestaje zaskakiwać, obierając za cel kolejnych artystów młodego pokolenia, których postanowił zmieszać z błotem. Niedawno niezbyt pochlebnie wypowiadał się na temat Dawida Podsiadło, a teraz postanowił rozprawić się z raperem o pseudonimie Smolasty. Goszcząc w programie Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego, wygłosił swoją wyrazistą opinię na temat młodego wykonawcy. Stało się to w odpowiedzi na pytanie "króla TVN-u", który zastanawiał się, czy kąśliwe uwagi Maleńczuka wynikają z jego "meta świadomości warsztatowej i artystycznej", czy może z "lekkiej goryczy bluesowego seniora". Wtedy Maleńczuk wystrzelił jak z armaty. - Z pewnością jest w tym trochę goryczy, przyznaję, natomiast sumą tych wszystkich osób, które wymieniłeś, jest obecnie Smolasty, który raz na zawsze udowadnia wszystkie moje tezy - stwierdził rozbrajająco. Zresztą, to dopiero początek, ponieważ później muzyk dodał, że polscy raperzy są "do du*y". Wyróżnił przy tym jeden wyjątek - Taco Hemingwaya, który czasami "powie coś mądrego". Potem Maleńczuk rozwinął swoją wypowiedź. Szczegóły poniżej.

Maciej Maleńczuk i Smolasty. Starszy muzyk uderza w rapera: "Widownia drze mordę za niego"

Kuba Wojewódzki próbował ciągnąć temat, dopytując Maleńczuka, czy naprawdę uważa, że dzisiaj podstawową kategorią, gdy ktoś wychodzi na scenę, jest umiejętność śpiewania. Muzyk stwierdził wcześniej bowiem, że Smolasty po prostu nie potrafi śpiewać. Potem postanowił rozwinąć tę myśl.

- Przez tę całą sytuację ze Smolastym, że on tam zawalał koncerty itd., zaczęły się pojawiać na TikToku fragmenty jego różnych występów, bo tak to nawet nie wiedziałem, co on robi. (...) Prawdopodobnie wynajął jakąś agencję do ocieplenia wizerunku i zaczęły się pojawiać fragmenty różnych jego wykonań. Gość jest beznadziejny! Kompletnie nie potrafi śpiewać, widownia drze mordę za niego — ocenił Maciej Maleńczuk.

Wojewódzki próbował jeszcze jakoś wybrnąć z tematu, pytając Maleńczuka, czy przypadkiem nie drażni go młodość nowego pokolenia artystów, którzy mogą przecież popełniać błędy. Niezrażony, nieco zapomniany muzyk stwierdził wówczas, że "dawno nie pojawił się nikt utalentowany". Zgadzacie się z nim? Dajcie znać.

Zobacz również galerię zdjęć: Tak się zmieniał Smolasty

Sonda Czy zgadzasz się z ostrą opinią Macieja Maleńczuka na temat Smolastego? Tak Nie Może trochę Nie mam zdania