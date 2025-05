Z glanów robiła szpilki, z koronek bluzy! Nie potrzebowała stylisty – wystarczyły nożyczki, charakter i maszyna po dziadku

Tomasz Jakubiak zebrał przed śmiercią ponad milion złotych. Wiemy, do kogo trafią pieniądze ze zbiórki

Zanim gwiazdy miały stylistów i suknie za dziesiątki tysięcy, Małgorzata Ostrowska chwytała za igłę i… szyła sama! Jej sceniczny pazur zaczynał się przy maszynie odziedziczonej po dziadku. Sukienki, bluzy, a nawet buty – artystka dosłownie tworzyła swój wizerunek własnymi rękami!

Małgorzata Ostrowska – niepokorna ikona stylu lat 80. i 90.

Gdy w latach 80. Małgorzata Ostrowska wchodziła na scenę z irokezem, skórzaną kurtką i w obcisłych spodniach, nikt nie miał wątpliwości – to nie była zwykła piosenkarka. To była ikona rockowego pazura, która szła pod prąd. Jej image do dziś kojarzy się z energią, siłą i bezkompromisowością. Ale niewielu wie, że ten niepowtarzalny styl był… dziełem własnych rąk wokalistki.

Zanim pojawiły się stylistki, sponsoringi i kreacje za tysiące złotych, Ostrowska polegała wyłącznie na sobie. W jednym z wywiadów zdradziła, że sama szyła swoje sceniczne ubrania, eksperymentując z materiałami, kolorami i krojami. Niejedną sukienkę zszyła na łóżku hotelowym, zanim zdążyła wyjść na koncert.

Całe życie szyłam i robiłam swoje ciuchy. W tej chwili zdarza się to sporadycznie, bo nie mam na to czasu, ale od zawsze sama projektowałam i wykonywałam własne projekty, włącznie z ciężkimi kurtkami i butami

- zdradziła w rozmowie z Plejadą.

Co więcej – nie ograniczała się do tkanin. Zdarzało się, że sama robiła buty!

Wychowałam się z warsztatem szewskim po dziadku. Kombinowałam – z glanów robiłam szpilki, a z koronek bluzy – opowiadała z charakterystycznym błyskiem w oku.

Styl z duszą – bunt, moda i totalna wolność

Małgorzata Ostrowska od początku kariery była symbolem niezależności. Jej sceniczna tożsamość była czymś więcej niż tylko strojem – była deklaracją wolności. Jej oryginalne stylizacje budziły emocje, a czasem też kontrowersje. Ale nigdy nie były nudne. I do dziś inspirują młode artystki, które szukają własnego języka wyrazu poza utartymi schematami.

Rock’n’roll z maszyną do szycia – dziedzictwo Małgorzaty Ostrowskiej

Dziś, choć Małgorzata Ostrowska korzysta z pomocy profesjonalistów, nadal lubi grzebać w materiałach i inspirować się modą z recyklingu. Jej styl ewoluował, ale autentyczność pozostała bez zmian. Dla wielu fanek to właśnie ten miks: głosu, charakteru i rękodzielniczej odwagi sprawia, że Ostrowska pozostaje nie tylko artystką, ale też symbolem niezależnej kobiecości z charakterem.

