Godne podziwu

Oszołomiło nas to, jakim tatą jest 76-letni Karol Strasburger. Takie metody stosuje wobec 3-latki, działa wbrew modzie

bw 10:54 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Karol Strasburger (76 l.) w dojrzałym wieku musiał odnaleźć się w roli ojca malutkiego dziecka. Okazuje się, że dumny tata 3-letniej Laury radzi sobie świetnie! Ludzie są pod wrażeniem tego, w jaki sposób wychowuje swoją córeczkę. To, co nas oszołomiło, to metody, jakie postanowił zastosować. Strasburger działa wbrew modzie i to bardzo spodobało się jego fanom.