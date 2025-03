Miłosz Skierski: Koncertowanie to sól każdego artysty

Miłosz to wulkan energii. Mimo młodego wieku artysta dojrzał muzycznie, co potwierdza jego nowy singiel "Tonę". To utwór emocjonalny, nagrany późno w nocy, w którym Miłosz dzieli się swoimi przemyśleniami i wątpliwościami. Tytuł, choć niepokojący, niesie ze sobą promyk nadziei i zachęca do walki. Artysta przyznaje, że utwór jest bardzo osobisty i odzwierciedla moment zwątpienia, który przeżywał. "Wyrzucam z siebie dużo emocji. Mam ich za dużo ostatnio w sobie, jest za dużo stresu w głowie" - mówi w rozmowie z Kubą Klymem.

Opowieść o młodym artyście

W podcaście "COOLTURALNE ROZMOWY" Miłosz opowiada o swojej przeprowadzce do Warszawy i tęsknocie za rodzinnym Rzeszowem, gdzie czuje się bezpiecznie. Mimo to, woli przebywać w stolicy, bo energia miasta i tłumy ludzi go napędzają.

Artysta podkreśla, że ładuje swoje akumulatory nie tylko słońcem, ale także ludzką energią. Lubi ludzi, spotkania z nimi i czerpanie od nich dobrej energii. Jednocześnie, ceni sobie chwile ciszy i samotności. "Lubię, jak jest głośno, lubię, jak jest dużo ludzi" - stwierdza.

Jest wierny sobie i swoim wartościom

W rozmowie poruszony zostaje temat dojrzewania i presji, z jaką mierzą się młodzi artyści. Miłosz przyznaje, że jego teksty są dojrzałe, ale uważa, że nawet nastolatkowie mają dużo doświadczeń i czasem więcej niż dorośli. Artysta podkreśla, że ważne jest, aby mówić o problemach i nie zamykać się w sobie. W piosence "Tonę" dzieli się swoimi wątpliwościami i pokazuje, że nie jest sam w swoich zmaganiach. Artysta podkreśla, że jest wdzięczny za wsparcie fanów i rodziny. Szczególnie ważna jest dla niego obecność mamy, która czuwa nad nim i wspiera go od dziecka.

Artysta zapowiedział, że 27 kwietnia organizuje koncert premierowy, na którym zaprezentuje wszystkie utwory z albumu. Koncert będzie wyjątkowym wydarzeniem i pokaże go z innej strony. Dla wszystkich fanów Skierskiego na pewno to dobra wiadomość.

Miłosz w "COOLTURALNYCH ROZMOWACH" opowiada o kulisach powstawania teledysku do "Tonę", który był kręcony pod wodą. Przyznaje, że było to dla niego duże wyzwanie. Co się stało na planie? Tego dowiecie się z wywiadu Kuby Klyma. Całego odcinka posłuchacie, klikając w baner poniżej.