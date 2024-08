Oto nagroda za złoto z Paryża. Takie mieszkanie dostanie Aleksandra Mirosław

Ola Mirosław to jedyna Polka, która przywiozła z igrzysk olimpijskich w Paryżu złoty medal. To niesamowite osiągnięcie. Jak wiadomo "złoto" to nie tylko pamiątkowy medal, ale również inne bonusy. Nagroda pieniężna, kilka prezentów oraz mieszkanie. Wiemy, gdzie będzie zlokalizowane i ile jest warte.