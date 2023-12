Oto nowa koncepcja TVP! Monika Richardson odkrywa karty: Torbicka, Mołek, Orłoś, Sznuk

Potworne, co zrobili 2,5 roku po śmierci Krzysztofa Krawczyka! Wdowa musiała na to patrzeć

Rewolucja w TVP. Monika Richardson ma swoją koncepcję

Monika Richardson na telewizji zjadła zęby. Dziennikarka uchodzi za prawdziwą legendę TVP, w której właśnie dokonuje się wielka rewolucja. W środę, 20 grudnia, Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury i dziedzictwa narodowego, odwołał prezesa telewizji publicznej, i ruszyła lawina. Poprzednia ekipa nie daje za wygraną i nie chce dać się usunąć z TVP. Doszło do tego, że sztandarowy program stacji - "Wiadomości" - wyemitowany został w komercyjnych telewizjach! Monika Richardson ma swoją autorską koncepcję dotyczącą kształtu telewizji. - A gdyby tak pójść na całość i stworzyć najlepsze radio i telewizję w kraju? Gdyby wyłuskać z zalewu gwiazdek i gwiazdeczek, youtuberów, influencerów i prezenterów po prostu ludzi utalentowanych, błyskotliwych i z charyzmą i pozwolić im tworzyć na nowo media publiczne w tym kraju? - tak zaczęła swój obszerny wpis na Instagramie, zastrzegając, że nie myśli o sobie.

Monika Richardson przedstawia swój dream team: Tadeusz Sznuk, Maciej Orłoś i Olek Sikora, Grażyna Torbicka, Magda Mołek

W dalszej części posta Monika Richardson wymienia kilka nazwisk, które mieszczą się w koncepcji jej dream teamu w TVP. - Otóż uważam, że wiek nie ma znaczenia, tylko osobowość. Tadeusz Sznuk, Maciej Orłoś i Olek Sikora, Grażyna Torbicka, Magda Mołek czy Agnieszka Dziekan, najmniej istotne są poglądy polityczne tych państwa. Czy ktoś wiedział, jaki światopogląd miał Jan Suzin? Albo Edyta Wojtczak? Telewizja publiczna po prostu zasługuje na najlepszych - zaznaczyła legendarna prezenterka. - Oczywiście mówię o tzw. twarzach. Ktoś jeszcze musi te programy przygotowywać i tu wcale nie jest łatwo, PiS wykończył większość profesjonalistów, zmarginalizował ich, zmusił do zmiany zawodu, wypchnął na emeryturę. Ale jednak ktoś został. Odnaleźć tych ludzi, zaproponować im godne życie i wolność podejmowania decyzji, a potem to wykonać - oto najcięższa robota na rynku dziś. W nowych władzach mediów publicznych nie widzę na razie kobiet, apeluję więc do Was, panowie, spróbujcie tego nie sp… Po prostu zakaszcie rękawy i do dzieła. To się da - zakończyła optymistycznie Monika Richardson.

Zobacz naszą galerię: Monika Richardson i jej szokująca przemiana. Co za metamorfoza!