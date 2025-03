Oto nowe WSPÓLNE zdjęcia Zenka Martyniuka z synem! Ruszyli w miasto

Zenek i Daniel Martyniuk spędzili razem cały dzień w Warszawie! To wspaniałe wydarzenie udokumentował skandalista Daniel na swoim profilu na Instagramie. To żywy dowód na to, że to już koniec nieporozumień w rodzinie Zenka Martyniuka, a Daniel jest w świetnej formie. Tak już zostanie? Zobacz to w naszej galerii!