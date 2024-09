Oto polski kandydat do Oscara. Jury w tym roku nieźle zaskoczyło

Tegoroczny polski kandydat do Oscara to dramat "Pod wulkanem". To właśnie dzieło Damiana Kocura będzie reprezentować nasz kraj do 97. Nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy.