Oto tajemnicza córka Niemena. Wiemy, kim jest nikomu nieznana "Misia"

jb 15:28 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Czesław Niemen to niekwestionowana ikona polskiej muzyki. Chociaż artysta nie żyje od wielu lat, to jego piosenki dalej są żywe i aktualne. O dorobku artysty wiemy sporo, jednak mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak naprawdę wyglądało jego życie prywatne. Niektóre informacje mogą was zaskoczyć. Na przykład to, że miał trzy, a nie dwie córki.