Jerzy Bończak - role, żona, dzieci. Aktor obchodzi urodziny

Jerzy Bończak to prawdziwa legenda polskiego kina. Aktor zagrał m.in. w takich filach jak: "Miś", "Wielki szu", "Fucha" czy "Akwarele". Największą sławę przyniósł mu chyba jednak udział w serialu "Dom", gdzie w zupełnie niepodrabialny sposób wcielił się w postać dozorcy Edwarda Prokopa. W ostatnich latach Jerzy Bończak, który 29 maja obchodzi urodziny - kolejne z 7 z przodu, zawodowo także nie próżnował. W 2022 roku zagrał w serialach "Świat według Kiepskich" i "Kowalscy kontra Kowalscy". Trzy lata wcześniej natomiast wcielił się w postać Bolesława Bieruta w filmie "Pan T.". Jerzy Bończak, który przez lata walczył z alkoholizmem, jako aktor jest człowiekiem spełnionym. Wspaniale ułożyło mu się także życie rodzinne. Słynny dozorca z serialu "Dom" od 1976 roku jest szczęśliwym mężem Ewy, z którą ma dwójkę dzieci - syna Piotra i córkę Annę.

Jerzy Bończak kończy 74 lata. Po ślubie jego kariera znalazła się na zakręcie

Jerzy Bończak w swojej przyszłej małżonce zakochał się od pierwszego wejrzenia. Zobaczył ją w kultowym w czasach PRL lokalu SPATiF. Miał do Ewy telefon, ale nie zadzwonił. Przyjął inną taktykę. - Po prostu postanowiłem zagrać. Wydaje mi się, że człowiek odkrywający się natychmiast, od razu, jest przegrany, nie ma szans w dalszym etapie - wspominał aktor cytowany przez portal Wp.pl. Co ciekawe, tuż po ślubie jego kariera znalazła się na zakręcie. - Kiedy po ślubie założyłem obrączkę, jak nożem uciął skończyły się dla mnie wszystkie propozycje pracy. Przez miesiąc nikt nie zadzwonił, nawet z radia. Powiedziałem do żony, że zdejmuję obrączkę. I proszę mi wierzyć, następnego dnia posypały się oferty. Poprosiłem żonę o wybaczenie i schowałem obrączkę do szuflady - zdradził Jerzy Bończak w rozmowie z portalem Fakt.pl. Aktor 29 lipca obchodzi swoje urodziny. Trudno uwierzyć w to, że Jerzy Bończak w tym roku skończył już 74 lata! Ależ ten czas leci. W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Jerzy Bończak.