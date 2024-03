Panterka wróciła do mody! Drapieżny trend na wiosnę. Podpatrujemy, jak noszą ją gwiazdy. Socha, Fijał, Olejnik, Doda i wiele innych. DUŻO ZDJĘĆ

Panterka wróciła do mody - trendy wiosna/lato 2024

Wraz za oryginalnym trendem "mob wife", który nawiązuje do stylu żon mafiozów, do mody wróciła także panterka. Światowi kreatorzy stawiają przede wszystkim na buty z drapieżnymi nadrukami - baleriny, klapki na szpilce czy obuwie sportowe. Ale polecają też sięgać po żakiety i kurtki przywołujące krojem lata 80. Spódnice w cętki będą świetnie pasować do prostej bluzki czy sweterka, a panterkowe sukienki do ziemi mają nam posłużyć jako zwierzęcy total look.

NIE PRZEGAP: Nowa moda wśród gwiazd. Stylizują się na żony mafiozów. Doda, Ramona Rey. A zobaczcie Rodowicz! Gorący trend mob wife

Sukienki, bluzki i dodatki w panterkę. Jak noszą ją gwiazdy?

Paulina Sykut postawiła na przykład na spódnicę z wysokim stanem i uszytą z tego samego materiału bluzkę odsłaniającą jedno ramię. Jej kreacja wygląda jak jednoczęściowa sukienka w wersji maxi. Na uwagę zasługuje też delikatnie miętowy odcień kreacji czyli połączenie panterki i pasteli w jednym.

ZOBACZ TAKŻE: Górniak jak księżniczka, Sykut w sukni ślubnej, a Roxie Węgiel w za dużej kreacji. Chajzer zaliczył mega wtopę! Oceniamy stylizacje gwiazd na koncercie Disneya

Aktorka Olga Kalicka wybrała zaś seksowną sukienkę w cętki nadrukowane na mocnym, żółtym tle. Idealnie dobrała do niej oversizową marynarkę, dzięki czemu jej stylizacja nabrała bardziej eleganckiego niż imprezowego charakteru.

Zobaczcie w naszej galerii, jak panterkę noszą Doda, Monika Olejnik, Małgorzata Foremniak i wiele innych!