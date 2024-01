Opozda doniosła na Królikowskiego do prokuratury. Jest decyzja sądu. Niewiarygodny obrót spraw. Teraz ona może ponieść konsekwencje!

Katarzyna Dowbor wraca do TVP? Będzie nową prowadzącą "Pytanie na śniadanie"! Jeszcze w styczniu

Jerzy Chmielewski był uczestnikiem Powstania Warszawskiego oraz żołnierzem Armii Krajowej. Jego kariera rozpoczęła się… w wojsku, gdzie odpowiedzialny był za gazetkę. Po zakończeniu służby rozpoczął studia na Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie na Wydziale Grafiki. Za swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany.

Papcio Chmiel odszedł we śnie. Nie zdążył spełnić ostatniego marzenia. Zabrakło kilku dni...

Jak dowiedział się „Super Express”, nie doczekał się jednak spełnienia ostatniego marzenia. – „Papcio Chmiel” pracował do samego końca, był w naprawdę świetnej formie. Wkrótce swoją premierę będzie miał jego ostatni album. Mówił, że nie może się doczekać, kiedy będzie mógł wziąć go do ręki. Niestety, nie doczekał tej chwili. Zabrakło dosłownie kilku dni – mówił nam przyjaciel rysownika chwilę po jego śmierci. Dodał, że za jego śmiercią nie stoi żadna ciężka choroba czy koronawirus.

– Umarł spokojnie. Chyba wszyscy możemy zazdrościć mu życia… do końca robił to, co kochał, miał wykształcone dzieci, które mieszkają za granicą. Z pewnością był spełnionym artystą. Przepiękny życiorys, godny pozazdroszczenia – dodał.

Prezydent pożegnał Papcia Chmiela

„Na Wieczną Wartę odszedł »Papcio Chmiel«, Henryk J. Chmielewski – rysownik, autor komiksów o przygodach Tytusa Romka i A’Tomka. Żołnierz AK i Powstaniec Warszawski. Harcerz 70 WDH. Dla ludzi mojego pokolenia, dorastających kiedyś na Jego komiksach, kończy się jakaś epoka. RIP” – napisał po jego śmierci prezydent Andrzej Duda. „Zmarł Henryk Jerzy Chmielewski, »Papcio Chmiel«. Ta smutna wiadomość kompletnie pozbawiona jest sensu. Niestety, początek roku dostarcza ich nam zdecydowanie za dużo” – dodał Marek Belka.

Nie żyje Henryk Jerzy Chmielewski. Słynny Papcio Chmiel, autor "Tytusa, Romka i A'Tomka" miał 97 lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.