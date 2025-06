Parada Równości w Warszawie. Gwiazdy nie zawiodły. Najsłynniejsza polska para gejów z mocnym przekazem!

Katarzyna Żak ze łzami w oczach odbiera nagrodę publiczności w Opolu: „Nie zapomnę tego do końca życia”

Tegoroczna Parada Równości w Warszawie powitała uczestników dobrą pogodą. Nie padał deszcz i nie było ani zbyt zimno, ani zbyt gorąco, co sprzyjało maszerowaniu. Trasa parady prowadziła przez ulice: Świętokrzyską, Marszałkowską, Senatorską, plac Teatralny, plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat i ponownie Świętokrzyską do ul. Emilii Plater. Maszerujący nie ograniczyli się do haseł wspierających osoby LGBT. Część uczestników Parady Równości krzyczała: "Nie ma wolności bez wolnej Palestyny". W paradzie wzięło udział sporo znanych osób (m.in. Katarzyna Kotula i Robert Biedroń). Wśród nich był sam prezydent Warszawy - Rafał Trzaskowski.

Jestem gospodarzem Warszawy, cała parada jest pod moim patronatem. Widać, że są tu sami pozytywni i uśmiechnięci ludzie i bardzo cieszę się, że kolejna parada przejdzie ulicami Warszawy

- mówił polityk. Jak co roku na Paradzie Równości nie zabrakło gwiazd. W tłumie uczestników dostrzegliśmy m.in. najsłynniejszą parę gejów w polskim show-biznesie, czyli Jacka Jelonka i Oliwera Kubiaka.

Gwiazdy na Paradzie Równości w Warszawie. Mocny przekaz Jacka Jelonka i Oliwera Kubiaka

Panowie mieli mocny przekaz. Jacek Jelonek na Instagramie z dumą zamieścił zdjęcie z partnerem z parady. Oliwer Kubiak z kolei w swojej relacji napisał wymownie: "Do zobaczenia na paradzie". Być może w przyszłym roku partnerzy maszerować będą jako małżonkowie, bo nie ukrywają tego, że planują ślub. Poza Jackiem Jelonkiem i jego ukochanym w tegorocznej warszawskiej Paradzie Równości zobaczyliśmy wielu innych celebrytów, m.in.: Saszan, Kacpra Kujawę, Maćka Radla, Radka Pestkę, Jędrzeja Urbańskiego, Damiana Bruna Wolnego, Adriannę Hyżopską, Martę Warhoł z żoną Iwoną Widomską, Olę Petrus, Ramonę Rey i Madoxa.

