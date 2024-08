Partnerka Hakiela wygadała termin porodu. Już wiemy, kiedy przyjdzie na świat ich dziecko

Partnerka Hakiela wygadała termin porodu

Marcin Hakiel po rozwodzie z Katarzyną Cichopek na nowo układa sobie życie u boki Dominiki Serowskiej. Para od początku nie się nie kryła wielokrotnie publicznie okazywała sobie uczucia. Niedawno okazało się, że ukochana Marcina Hakiela jest w ciąży i za jakiś czas tancerz zostanie ojcem po raz trzeci. Oczywiście ta informacja rozgrzała opinię publiczną i fani pragną poznać więcej szczegółów. W związku tym Dominika co jakiś czas organizuje na swoim profilu na Instagramie sesję "Q&A". Podczas ostatniej fan zapytał ją o termin porodu. Partnerka Marcina Hakiela oczywiście odpowiedziała. Kiedy zatem urodzi się trzecie dziecko tancerza? Co prawda w odpowiedzi zabrakło niestety konkretnej daty, ale Dominika zdradziła, że dziecko pojawi się na świecie zimą. Padło również pytanie o płeć maleństwa. "Były już różne domysły i spekulacje, ale nie mamy 100 proc. informacji" - podsumowała.

Marcin Hakiel stracił pracę przez Cichopek?

W ostatnich dniach zrobiło się wyjątkowo głośno na temat Marcina Hakiela i jego byłej żony, Katarzyny Cichopek. Wszystko przez informację, że Marcin Hakiel nie zatańczy w nowej, 15. edycji "Tańca z gwiazdami". Szybko pojawiły się plotki, że stoi za tym Katarzyna Cichopek, która nie życzy sobie byłego męża w Polsacie, którego właśnie staje się gwiazdą. Do sprawy publicznie odniosła się Dominika, która zdecydowanie nie przebierała w słowach. - To chyba nie jest tajemnica... Marcina nie będzie w "TzG" przez byłą małżonkę. Widocznie był ból, że Marcin bierze udział w najpopularniejszym programie w stacji. Sami pomyślcie... Komu by to przeszkadzało, że dwoje ludzi, którzy już dawno się rozstali, pracowali w jednej telewizji? Uważam, że jest to po prostu nie w porządku wobec niego i takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Tym bardziej, że z tego, co wiem, osoba zainteresowana bardzo cieszy się ze swojego "sukcesu" pozbycia się Marcina. Zastanówcie się, kto tu ma na czyim punkcie obsesję - napisała ciężarna ukochana Hakiela.

