Patricia Kazadi na planie jednego z najgorętszych seriali Netflixa. Gwiazda Polsatu w "Bridgertonach"?

Patrycja Kazadi w „Bridgertonach” – pierwsza Polka na planie hitu Netflixa

Jeśli okaże się, że Kazadi rzeczywiście wystąpiła w "Bridgertonach" to może to być przełomowy moment w jej karierze. Patrycja jednak nie zdradziła na razie szczegółów współpracy z produkcją hitu. Za to wrzuciła serię zdjęć z planu w wyjątkowej stylizacji, co może sugerować, że szykuje dla fanów dużą niespodziankę.

Kochani… nareszcie po miesiącach trzymania tego w tajemnicy mogę podzielić się z Wami tą informacją. Jako pierwsza Polka... postawiłam stopę na planie Bridgertonów melduje się prosto z legendarnego Shepperton Film Studios nie mogę w to uwierzyć...

- napisała na Instagramie. Na jej InstaStories pojawiły się także nagrania z walentynkowego balu z gwiazdami serialu.

Nie ma wątpliwości, że to będzie sezon miłości walentynkowy wieczór spędziłam z #Bridgerton. Wspaniała atmosfera,dekoracje, klimat i panel podczas, którego mogliśmy porozmawiać z samą Królową, a to nie koniec atrakcji! Jutro wrzucę Wam obiecany Q&A i kolejne niespodzianki.

- zapowiedziała gwiazda. Co ciekawe, występ Patricii w tym serialu nie byłby pierwszym polskim wątkiem w produkcji. W pierwszym sezonie epizodyczną rolę zagrał bowiem Chris Cugowski, syn Krzysztofa Cugowskiego.

Co wyróżnia serial „Bridgertonowie” ?

Serial Bridgertonowie to produkcja, która zdobyła ogromną popularność na całym świecie, a jego pierwszy sezon w 2020 roku okazał się jednym z najchętniej oglądanych na platformie Netflix. Oparty na serii książek autorstwa Julii Quinn, serial przenosi widzów w wiktoriańską Anglię, pełną przepychu, skandali, intryg i romansu. Co sprawia, że Bridgertonowie wyróżniają się na tle innych produkcji? Oto kilka kluczowych elementów, które sprawiają, że serial jest tak wyjątkowy.

Choć Bridgertonowie osadzeni są w XVIII-wiecznym Londynie, twórcy zdecydowali się na wprowadzenie nowoczesnych elementów, które sprawiają, że serial zyskuje świeżość i przyciąga młodsze pokolenie widzów. Scenariusz przeplata klasyczne motywy z nowoczesnymi wątkami, a także wykorzystuje muzykę, która mimo że bazuje na klasycznych utworach, jest przearanżowana w nowoczesnym stylu. Przykład? Świetnie znane utwory takich artystów jak Ariana Grande czy Billie Eilish zostały przerobione na wersje instrumentalne, które pojawiają się w tle w najbardziej emocjonujących momentach serialu.

Autor:

Sonda Czy lubisz Patrycję Kazadi? Tak Nie