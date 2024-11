Justyna Steczkowska przyznała się, co robi z twarzą. To trwa już od 20 lat! Bolesny zabieg dla urody. ZDJĘCIA

"Must Be The Music. Tylko muzyka" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Jakiś czas temu Telewizja Polsat zdecydowała się na jego zakończenie. Widzowie byli z tego powodu bardzo niepocieszeni. Jakiś czas temu na jaw wyszło, że format wraca na ekrany telewizorów i to z nowymi jurorami, a taże prowadzącymi.

Patricia Kazadi o porównaniach do Pauliny Sykut-Jeżyny

Fani muzycznego show już nie mogą doczekać się nowej edycji. Długo wyczekiwany format "Must Be The Music. Tylko muzyka" poprowadzi między innymi Maciej Rock, Adam Zdrójkowski oraz Patricia Kazadi. To właśnie ona zajmie miejsce Pauliny Sykut-Jeżyny, która jakiś czas temu prowadziła popularny program. Jak się z tym czuje Patricia oraz co sądzi o porównywaniu jej do innej prezenterki Polsatu? W najnowszej rozmowie z "Super Expressem" odpowiedziała na te pytania.

Według artystki ona i Paulina bardzo się od siebie różnią. Patricia podkreśliła, że w mediach pojawiały się informacje, które mogły sugerować ich konflikt - one jednak absolutnie go nie mają. Kazadi dodała też, że bardzo kibicuje Paulinie w jej programach.

Mamy tak zupełnie inny styl, wyglądamy zupełnie inaczej, prowadzimy zupełnie inaczej i też tutaj były próby jakiegoś nastawiania przeciwko sobie, też się bardzo wspieramy. Paulina teraz prowadzi chyba trzy formaty w stacji, więc po prostu fizycznie nie byłaby w stanie prowadzić kolejnego, a ja dostałam taką możliwość i jestem za nią bardzo wdzięczna, jestem pewna, że Paulina mi dopinguje, ja dopinguję jej. Myślę, że ludzie powinni się skupić na naszych uczestnikach, bo mamy tak barwne postaci. My tutaj jesteśmy tylko do tego, żeby im pomóc, a nie żeby skupiać na sobie uwagę i myślę, że tak też się wydarzy. Na to pracujemy, o to walczymy - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Patricia Kazadi.

