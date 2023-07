Patrycja Markowska pokazała najnowsze zdjęcie swojego ojca. Tak teraz wygląda Grzegorz Markowski

Iga Wyrwał wraca po latach. Nie do wiary, że ma takiego dużego syna!

Patrycja Markowska to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, jej największe hity to między innymi: "Świat się pomylił", "Jeszcze raz" czy "Dzień za dniem". Artystka jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych bardzo często publikuje tam treści związane z życiem prywatnym. W wolnych chwilach spędza czas z bliskimi, przede wszystkim z ojcem. Ostatnio pokazała z nim nowe zdjęcie. Zobaczcie, jak teraz wygląda Grzegorz Markowski.

Tak wygląda teraz Grzegorz Markowski. Fani bali się o jego stan zdrowia

Grzegorz Markowski jeszcze do niedawna chętnie występował przed publicznością, a także śpiewał w duecie z córką. Z biegiem lat zaczęły opuszczać go siły, co skutkowało rezygnacją z dalszej kariery na estradzie w oświadczeniu napisał, że musi zawalczyć o zdrowie. Najnowsze zdjęcie może uspokoić fanów wokalisty. Patrycja Markowska dodała ostatnio zdjęcie z ojcem, gdzie wspólnie z nim śmieją się i czytają książkę. Tę radość skomentowali również internauci!

- Fajnie Was widzieć uśmiechniętych - napisał internauta.

