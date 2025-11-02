Patrycja Markowska: "W środku czuję się młodo i to widać"! Mówi też o mężu

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
rr
2025-11-02 7:24

Patrycja Markowska promienieje szczęściem! Wokalistka nie tylko wydała nową płytę "Obłęd" i ruszyła w trasę koncertową, ale też odnalazła miłość u boku restauratora Tomka Szczęsnego. W rozmowie z "Super Expressem" zdradza, że czuje się młodo jak nigdy dotąd, a jej sekret to harmonia ducha, ruch i codzienna radość życia. – Czuję się młoda i to widać – mówi z uśmiechem.

Patrycja Markowska ma za sobą czas pełen sukcesów. Gwiazda w zeszłym roku wyszła za restauratora, Tomka Szczęsnego. W maju tego roku wydała płytę "Obłęd", koncertuje i wygląda lepiej niż kiedykolwiek! W rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, jak to robi i co według niej jest najważniejsze.

"Super Express": - Ta nowa płyta i nowa muzyka zbiegła się z nowym rozdziałem w twoim życiu, bo też było głośno oczywiście o twoim ślubie. Czy to jest zbieg okoliczności, czy faktycznie ta miłość...

Patrycja Markowska: - Płyta "Obłęd" by nie powstała, gdyby nie Tomasz!

- Mówisz, że to inna muzyka, ale ja widzę, że rock'n'roll jest zawsze w sercu. Nawet jak jest elegancki garnitur, ale jednak rock'n'rollowo z tą bielizną na wierzchu.

- No tak, staram się być jednak sobą na scenie. W sensie: nie chciałabym się nigdy przebierać. Nawet do czegoś różowego dobieram rockowe dodatki. Ja też się bawię tą modą, ale w taki sposób, żeby się nie przebierać i nie czuć sztucznie.

Polecamy: Obłędnie zakochana Patrycja Markowska pokazuje ślubne zdjęcia i mówi o miłości bez playbacku

- A czy nie myślisz, że niektóre odważne stylizacje, gdzie sporo pokazujesz, mogą wywołać różne komentarze?

- Myślę, że dziewczyny są dużo bardziej odważne ode mnie!

- Ale chciałam powiedzieć o tym, że jak pokazujesz swoje superciało, to też dajesz taki sygnał kobietom, matkom, że w każdym wieku można się super czuć ze sobą.

- Dzięki, czy jestem taka stara już? (śmiech)

Pamiętasz? Patrycja Markowska śpiewała, a muzyk przewrócił się na scenie! Kuriozalna sytuacja na festiwalu w Opolu

- Nie, oczywiście, że nie!

- W każdym wieku można się czuć fajnie. Masz rację oczywiście. Wiesz, ja nie mam 20 lat. Ale ja się czuję bardzo młodo w środku i to widać na zewnątrz. Naprawdę! To jest taka kwestia pewnie jakiegoś środka w nas i tego, żeby lubić siebie. Ale też nie ukrywam, że ćwiczę, biegam z psem, moim kochanym - Iskierką, którą mam ze schroniska. To jest też ważne, żeby myśleć też o tym czym się karmi ciało i duszę.

Rozmawiała Aleksandra Pajewska-Klucznik

Patrycja Markowska: Od 25 lat mówią, że jadę na plecach ojca | Mellina
Super Express Google News
Patrycja Markowska czuję się młoda i to widać
13 zdjęć
Sonda
Czy jesteś fanem Patrycji Markowskiej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PATRYCJA MARKOWSKA