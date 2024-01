Ważą się losy Marka Sierockiego! Co z kultową "Szansą na sukces"?

Patrycja Markowska zaskoczyła wszystkich, wyznając w wywiadzie dla "Twojego Stylu", że jest w nowym związku. Córka Grzegorza Markowskiego powiedziała, że znów jest zakochana i czuje się "nastolatka". Jak ustalił "Super Express", nowym wybrankiem Markowskiej jest znany warszawski restaurator Tomasz.

Ukochany Markowskiej to przystojny właściciel kilku lokali gastronomicznych w Warszawie. Podobnie jak wokalistka lubi rockowy styl i tatuaże, a prywatnie jest rozwodnikiem i wychowuje wspólnie z byłą żoną nastoletniego syna. Markowska zapoznała Tomka z rodzicami i wygląda na to, że na poważnie wiąże z nim przyszłość.

Jak udało nam się usłyszeć od wspólnych znajomych pary. Markowska nie poznała Tomka po rozstaniu z Jackiem Kopczyńskim. Okazuje się, że znają się... od kilkunastu lat! Mało tego - oboje, wraz z ówczesnymi partnerami, byli we wspólnej paczce znajomych.

"Patrycja i Tomek znają się pół życia, ale byli jedynie przyjaciółmi. Dopiero gdy oboje byli singlami, zacieśnili znajomość, która szybko przerodziła się w uczucie" - zdradza nasze źródło.

Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński byli parą niemal 15 lat. Swoje rozstanie potwierdzili publicznie w lutym 2023 roku. Zapewniają, że rozstali się w zgodzie i dalej wspólnie wychowują syna, Filipa Kopczyńskiego (16 l.).

Jacek Kopczyński już jakiś czas temu zaczął się pokazywać z nową partnerką, Klaudią Kardas, autorką książki "Kokainowa księżniczka". Teraz i Patrycja postanowiła wyjśc na światło dzienne z nową miłością.

"Poznałam kogoś i czuję się jak nastolatka. To odkrywcze przekonać się, że nie ma złego wieku na miłość. Zamknęłam poprzedni rozdział [...] Mamy wspaniałego syna, nie palimy mostów, nie niszczymy się. To dobry punkt startu dla nowej relacji. Jestem w dobrym momencie życia: przeżywam zakochanie, rodzaj euforii. Cudownie się przekonać, że jeszcze mogę to czuć" - wyznała Markowska w nowej rozmowie z "Twoim Stylem".

