Paulina Gałązka stanowczo reaguje na plotki. Nie jest spokrewniona ze znaną aktorką

Paulina Gałązka w "Tańcu z gwiazdami"

Wiosenna edycja "Tańca z gwiazdami" nabiera tempa, a po zaledwie trzech odcinkach na prowadzenie wyraźnie wysuwa się Paulina Gałązka. Artystka mająca w swoim dorobku ponad siedemdziesiąt ról filmowych radzi sobie w tanecznym formacie nadzwyczaj dobrze. Jej ostatni występ zmysłowej rumby przeszedł do historii programu, ponieważ gwiazda otrzymała za niego niespotykane dotąd pięćdziesiąt punktów. Tak wysoka nota była wynikiem dodatkowego głosu przyznanego przez piosenkarkę Kayah, która zasiadła wyjątkowo w jury podczas dedykowanego jej wydania show.

Nadchodzące zmagania na parkiecie zapowiadają się niezwykle emocjonująco, ponieważ uczestnicy wystąpią u boku swoich bliskich. Jak wyznała sama gwiazda w wywiadzie udzielonym dziennikarzowi serwisu Eska.pl, w kolejnym tańcu potowarzyszy jej rodzona matka, pani Eugenia. Przy okazji tej rozmowy artystka postanowiła odnieść się do powtarzanych przez prasę informacji o rzekomym pokrewieństwie z Katarzyną Gałązką. Mimo uderzającego podobieństwa i identycznego nazwiska obie panie nie mają ze sobą nic wspólnego. Wiele portali internetowych błędnie kreowało je wcześniej na podbijający show-biznes siostrzany duet.

Paulina Gałązka i Katarzyna Gałązka nie są rodziną

Zbieżność nazwisk oraz niemal identyczne rysy twarzy wielokrotnie prowadziły do licznych nieporozumień wśród fanów i dziennikarzy. Widzowie często zakładali, że artystki wychowywały się w jednym domu. Mimo wielu artykułów opisujących ich rzekomą siostrzaną więź prawda jest zupełnie inna. Uczestniczka tanecznego show kategorycznie zaprzeczyła tym plotkom podczas wywiadu dla Radia Eska. Zapytana bezpośrednio przez reportera o to, czy łączą je relacje rodzinne, jednoznacznie rozjaśniła sytuację. Zaznaczyła przy tym, że z chęcią przyjęłaby do swojej rodziny taką osobę.

Niestety nie, ale bardzo chciałabym mieć taką wspaniałą, młodszą siostrę.

Patrząc na fotografie obu pań można szybko zrozumieć, skąd wzięły się tak powszechne plotki na ich temat. Wizualne podobieństwo między tymi dwiema gwiazdami ekranu jest uderzające i faktycznie może sprawiać duże trudności w ich poprawnym odróżnieniu. Zobaczcie sami!

Gałązka napisała historię "TzG". Znana aktorka to nie jej siostra!

