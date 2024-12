Paulina Smaszcz bardzo chętnie zabiera głos w sprawach aktualnych i ważnych. Niedawno postanowiła przyjrzeć się aplikacji Tinder. Okazuje się, że sama również ma tam konto. Chyba nie ma dobrego zdania na temat apki, ponieważ nie gryzła się w język. Ostrzegła też inne kobiety.

Paulina Smaszcz jakiś czas temu założyła konto na Tinderze. Wrażeniami z jej użytkowania podzieliła się z internautami za pośrednictwem swoich profili w mediach społecznościowych. Wychodzi też na to, że Paulina chce napisać książkę, w której opisze poszukiwania miłości.

Co tam się zadziało!? Opiszę to wszystko w swojej książce, ale muszę wam powiedzieć jedno: nie dajcie się dziewczyny d***ć jak kozy w rajtuzach. Ci faceci opowiadają takie bzdury, takie kłamstwa, tak łatwo to zweryfikować - napisała w sieci Smaszcz.

Potem nie było lepiej, Paulina Smaszcz wyjawiła, jaką "bajerę" sprzedają kobietom mężczyźni w aplikacji randkowej. Na koniec dodała, że dziewczyny, które mają konto w serwisie, powinny bardziej zadbać o to, z kim się zadają oraz komu poświęcają swój czas na aplikacji.

Tak łatwo wyczuć nutę, kiedy potrzebujecie, że on powie: o, jaka jesteś piękna, cudowna, nigdy nie spotkałem takiej jak ty. Boże, moje życie się w ogóle zmieniło, rozświetliło się, kiedy pojawiłaś się ty, prześlij tysiąc złotych. A nawet jeśli nie, to flirtuje z wami i kiedy już dochodzi do takiego punktu, że ma się z wami spotkać lub porozmawiać, to nagle znika. Dziewczyny, musicie być pewne swojej wartości - wyznała Paulina.