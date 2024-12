Paulina Smaszcz zdradziła zaskakującą prawdę o znajomości z Kasią Cichopek. Ale wyznanie!

Paulina Smaszcz była żoną Macieja Kurzajewskiego przez ponad 20 lat. Małżonkowie wspólnie wychowywali dzieci i wydawali się zgraną, pasującą do siebie parą. Jednak nagle w mediach gruchnęła wieść o ich rozwodzie. Pod koniec stycznia 2020 r. Smaszcz i Kurzajewska rozwiedli się. Każde poszło w swoją stronę, ale dziennikarka czuła, że została źle potraktowana. Nie chciała odpuścić i domagała się od swojego eks rachunku sumienia i publicznego wyznania prawdy o ich związku i rozstaniu.

Jednak Kurzajewski milczy (a nawet wytoczył swojej eks sprawę w sądzie). Jednocześnie układa sobie życie na nowo u boku Kasi Cichopek, którą poznał lata temu. Dziennikarz i aktorka spotkali się na planie "Czaru par", a później prowadzili razem "Pytanie na śniadanie". Wówczas nic nie wskazywało na to, że łączy ich romans. A jednak. Prawda wyszła na jaw w 2022 r., już po rozstaniu gwiazdy "M jak miłość" z mężem.

Kasia Cichopek podczas rozprawy rozwodowej otwarcie przyznała, że zdradziła męża. Smaszcz wówczas kibicowała Marcinowi Hakielowi, ale w najnowszym wywiadzie stwierdziła, że nie ma nic do "pani Katarzyny".

W rozmowie z Pudelkiem Paulina Smaszcz przyznała, że nie poznała Kasi Cichopek. To nie lada zaskoczenie! Dziennikarka podkreśliła, że jeśli czyjeś zachowania ją uwierają, to chodzi o byłego męża. Dopiekła Kurzajewskiemu!

Uważam, że jak on jest szczęśliwy, to moi synowie mają dobrze i są szczęśliwi. Ja im naprawdę dobrze życzę, tylko chodzi mi o to, żeby powiedzieć prawdę. I zmierzyć się z nią, żeby nie okłamywać, bo jeśli żyjesz z Instagrama, followersi powodują, że masz pieniądze, to masz ich również szanować. A ten szacunek polega na tym, że nawet jeśli popełniasz błąd, to się do tego przyznajesz. Ja umiem się przyznać do błędu. (...) Mnie nie chodzi o Kasię Cichopek. Mnie chodzi o mojego byłego męża. Ja do pani Katarzyny nic nie mam, bo ja jej nie znam. Nigdy jej nie poznałam. Chodzi mi o mojego byłego męża, który wiadomo, że milczy, no bo co ma powiedzieć? Że zawalił, że zostawił kobietę w chorobie? Który mężczyzna się do tego przyzna? - mówiła Smaszcz.