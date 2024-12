Paulina Smaszcz w tym roku spędza święta w ważnym dla siebie miejscu. Gwiazda wybiera się do Włoch wraz ze swoją ukochaną mamą. Dla seniorki będzie to ważny wyjazd, ponieważ pierwszy raz zobaczy na żywo swoją prawnuczkę.

Zabieram mamę i jedziemy do Włoch. To jest dla mnie ogromne szczęście, bo moja mama po raz pierwszy nie na Whatsappie nie na Messengerze, tylko na żywo zobaczy moją wnuczkę. Będą cztery pokolenia, czyli moja mama, ja, moja synowa i nasza wnuczka. Bardzo się cieszę i mój syn też się cieszy na to spotkanie - mówiła Paulina Smaszcz w rozmowie z dziennikarzami "Faktu".